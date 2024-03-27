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قبلة روبياليس تكلفه دخول السجن

تُعد قضية قبلة روبياليس نموذجًا لفضائح الاعتداءات الجنسية التي تواجهها النساء في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة.

فريق التحرير by فريق التحرير
قبلة روبياليس تكلفه دخول السجن

طالبت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة عامين ونصف العام على رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، لويس روبياليس، في قضية قبلته القسرية للاعبة جيني هيرموسو في آب/أغسطس الماضي بعد تتويج المنتخب الوطني النسائي بلقب كأس العالم للسيدات.

تُعدّ هذه القضية مثيرة للجدل، حيث تتهم النيابة العامة روبياليس بـ”الاعتداء الجنسي والإكراه” بعد تقبيله هيرموسو دون موافقتها. ووفقًا لوثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس، يطالب ممثلو النيابة العامة أيضًا بتعويض هيرموسو بمبلغ 100 ألف يورو (108 آلاف دولار).

أمر المدعي العام الإسباني بفتح تحقيق في مزاعم “اعتداء جنسي” بشأن قضية القبلة القسرية، ووصفها بأنها “وقائع قد تشكل جريمة اعتداء جنسي”. كما حثّ مكتب المدعي العام هيرموسو على التواصل مع النيابة العامة “في غضون 15 يوما” لكي “يتم إعلامها بحقوقها كضحية” و”لتقديم شكوى” إذا لزم الأمر.

أدت القضية إلى استقالة روبياليس من منصبه، على الرغم من إصراره على أن القبلة كانت “متبادلة ومبهجة وتوافقية”. بينما وصفت هيرموسو القبلة بأنها “عمل متهور وذكوري وفي غير محله وبدون أي نوع من الموافقة من جهتي”.

من المقرر أن تعقد محاكمة روبياليس في إسبانيا، حيث ستصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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