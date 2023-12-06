فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةرياضة

بنزيما وكانتي وفابينيو على رأس قائمة الاتحاد في كأس العالم للأندية

كشف نادي الاتحاد السعودي عن قائمته الرسمية التي تشارك في كأس العالم للأندية بمدينة جدة خلال الشهر الجاري.

فريق التحرير by فريق التحرير
كريم بنزيما نجم اتحاد جدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قائمة نادي الاتحاد السعودي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الشهر الجاري.

وتستضيف المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 وحتى 22 من الشهر الجاري، بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة أبطال القارات حول العالم.

ويبدأ الاتحاد مباريات البطولة في الافتتاح أمام أوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر الجاري، أملا في تحقيق فوز يؤهله إلى ربع النهائي، ليواجه بطل إفريقيا، النادي الأهلي المصري يوم 15 من الشهر ذاته.

وجاء الفرنسي كريم بنزيما على رأس القائمة، مع مواطنه نغولو كانتي، والبرازيلي فابينيو، بالإضافة إلى عودة المصري أحمد حجازي بعد فترة إصابة طويلة.

قائمة الاتحاد في مونديال الأندية

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي، عبدالله المعيوف، أسامة المرمش

الدفاع: أحمد حجازي، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، زكريا هوساوي، مھند الشنقیطي، حسن كادش، أحمد بامسعود، العليان

الوسط: نغولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبد الرحمن العبود، صالح العامري، إیغور كورونادو

الهجوم: ﻛﺮيم ﺑنزﯾﻤﺎ، وجوتا، وروﻣﺎرﯾﻨيو، وﻋبد اﻟﺮزاق ﺣمد ﷲ.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...