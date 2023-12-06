بنزيما وكانتي وفابينيو على رأس قائمة الاتحاد في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قائمة نادي الاتحاد السعودي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الشهر الجاري.

وتستضيف المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 وحتى 22 من الشهر الجاري، بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة أبطال القارات حول العالم.

ويبدأ الاتحاد مباريات البطولة في الافتتاح أمام أوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر الجاري، أملا في تحقيق فوز يؤهله إلى ربع النهائي، ليواجه بطل إفريقيا، النادي الأهلي المصري يوم 15 من الشهر ذاته.

وجاء الفرنسي كريم بنزيما على رأس القائمة، مع مواطنه نغولو كانتي، والبرازيلي فابينيو، بالإضافة إلى عودة المصري أحمد حجازي بعد فترة إصابة طويلة.

قائمة الاتحاد في مونديال الأندية

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي، عبدالله المعيوف، أسامة المرمش

الدفاع: أحمد حجازي، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، زكريا هوساوي، مھند الشنقیطي، حسن كادش، أحمد بامسعود، العليان

الوسط: نغولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبد الرحمن العبود، صالح العامري، إیغور كورونادو

الهجوم: ﻛﺮيم ﺑنزﯾﻤﺎ، وجوتا، وروﻣﺎرﯾﻨيو، وﻋبد اﻟﺮزاق ﺣمد ﷲ.