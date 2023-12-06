كأس العالم للأندية.. الأهلي يعلن قائمته الرسمية ويستبعد 7 لاعبين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قائمة الأهلي المصري، المشاركة في كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية.

وتستضيف مدينة جدة السعودية، بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 12 وحتى 22 من شهر ديسمبر الجاري.

وشهدت قائمة بطل إفريقيا، غياب 7 لاعبين، من بينهم أحمد عبد القادر الذي تألق في آخر نسختين لمونديال الأندية وسجل العديد من الأهداف المؤثرة.

ويغيب عن الأهلي بخلاف عبد القادر، التونسي محمد الضاوي، والمغربي رضا سليم، وصلاح محسن ومحمود متولي وكريم وليد ومحمد زعلوك، ما بين أسباب فنية وللإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند النيوزيلندي، يوم 15 ديسمبر المقبل في ربع نهائي البطولة، التي 3 مرات بميداليتها البرونزية من قبل.

قائمة الأهلي الرسمية

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، علي معلول، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانغ، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود كهربا، بيرسي تاو، أنتوني موديست.