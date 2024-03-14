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فينيسيوس يطالب “يويفا” بمعاقبة مشجعي أتلتيكو

تعرّض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، لإهانات عنصرية من قبل مشجعين لأتلتيكو مدريد قبل مباراة فريقه ضد إنتر ميلان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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فينيسيوس جونيور

طالب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمعاقبة المسؤولين عن تعرّضه لإهانات عنصرية من قبل مشجعي أتلتيكو مدريد، وذلك قبل مباراة فريقهم ضد إنتر ميلان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبثت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصوّرة لمشجعين وهم يطلقون هتافات تشبّه فينيسيوس بقرد من فصيلة الشمبانزي، وذلك خارج ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو” التابع لأتلتيكو مدريد، بينما كانوا ينتظرون وصول حافلة الفريق، علماً أن النجم البرازيلي لم يشارك في المباراة.

وكتب فينيسيوس على موقع “إكس” مخاطباً المشرفين على دوري أبطال أوروبا و”يويفا”: “أتمنّى أن تكونوا قد فكّرتم بالفعل في (فرض) عقوبة. إنها حقيقة محزنة تحدث حتى في المباريات التي لا أشارك فيها”.

وتعرّض فينيسيوس جونيور لانتهاكات عنصرية سابقة من قبل مشجعي أتلتيكو مدريد، خلال مواجهات الفريقين في إسبانيا.

وفي السياق ذاته، أفادت إذاعة “كادينا كوبي” أن رابطة الدوري الإسباني ستقدّم شكوى لدى النيابة العامة بشأن الهتافات العنصرية ضد فينيسيوس قبل مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان.

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