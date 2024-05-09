فينيسيوس عن ريال مدريد.. “فخور باللعب لهذا القميص الرائع”

عبّر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد عن سعادته الغامرة عقب مساهمته في تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، بعد الفوز على بايرن ميونيخ 2-1 في إياب نصف النهائي.

وعقب تسلمه جائزة أفضل لاعب في المباراة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قال جونيور: “هذا هو ريال مدريد، ونحن نؤمن دائمًا بإمكانياتنا. إنه أمر سحري أن ألعب لهذا الفريق، في هذا الملعب، وأن أحقق الإنجازات مرارًا وتكرارًا”.

وأضاف: “إنها لخير مثال على قدرتنا على الانتصار، فنحن نؤمن بأنفسنا دائمًا، ونعلم أننا قادرون على حسم النتائج بغض النظر عن الظروف”.

وتابع: “سأبذل قصارى جهدي دائمًا للفوز ومساعدة الفريق، سواء كان ذلك من خلال الهجوم أو الدفاع. لا يهم ما هو مطلوب، سأفعل أي شيء من أجل الوصول إلى النهائي مرة أخرى. أنا محظوظ جدًا، وفخور جدًا بارتداء هذا القميص العريق”.

وختم جونيور تصريحاته قائلاً: “إن اللعب لريال مدريد حلم تحقق. لقد نشأت في ساو غونسالو، حيث يصعب على الناس الخروج من هناك، والآن أنا هنا أساعد هذا النادي الرائع وهؤلاء المشجعين الرائعين الذين يحبونني كثيرًا وأنا أحبهم بنفس القدر. سأستمر في صنع المزيد من التاريخ العظيم مع ريال مدريد”.