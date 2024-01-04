من دون محمد صلاح ونيمار.. فيفبرو يكشف عن المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2023

كشف الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين “فيفبرو” (FIFPRO) بشكل رسمي، عن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2023.

وشهدت القائمة غياب العديد من النجوم البارزين يتقدمهم مهاجم نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح والبرازيلي نيمار لاعب نادي النصر السعودي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني، والحارس المغربي ياسين بونو حامي عرين الهلال السعودي.

وسيعلن عن التشكيلة المثالية لعام 2023 خلال حفل “The Best” الذي يمنح خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جوائزه لأفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب وهدف ومثلها لدى السيدات، مساء الاثنين 15 الجاري.

وجاء المرشحون لدخول التشكيلة المثالية لـ “فيفبرو” كما يلي:

لحراسة المرمى

تيبو كورتوا (ريال مدريد – بلجيكا)

إيدرسون (مانشستر سيتي – البرازيل)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا- الأرجنتين)

للدفاع

روبن دياز (مانشستر سيتي – البرتغال)

فرجيل فان دايك (ليفربول- هولندا)

إيدير ميليتاو (ريال مدريد – البرازيل)

أنطونيو روديغر (ريال مدريد – ألمانيا)

جون ستونز (مانشستر سيتي – إنكلترا)

كايل ووكر (مانشستر سيتي – إنكلترا)

للوسط

جود بيلينغهام (ريال مدريد – إنكلترا)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي – بلجيكا)

إلكاي غوندوغان (برشلونة- ألمانيا)

لوكا مودريتش (ريال مدريد – كرواتيا)

رودري (مانشستر سيتي – إسبانيا)

بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي – البرتغال)

فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد – أوروغواي)

للهجوم

كريم بنزيمة (الاتحاد – فرنسا)

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي- النرويج)

هاري كين (بايرن ميونيخ- إنكلترا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان- فرنسا)

ليونيل ميسي (إنتر ميامي- الأرجنتين)

كريستيانو رونالدو (النصر – البرتغال)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد – البرازيل)

كما أعلن فيفبرو عن المرشحات للتشكيلة المثالية للاعبات خلال العام المنصرم، حيث هيمنت الإنكليزيات بوجود 8 لاعبات من أصل 23 مرشحة، فيما كان لإسبانيا الفائزة بلقب كأس العالم العام الماضي 7 مرشحات.

وجاءت المرشحات للتشكيلة المثالية لـ”فيفبرو” كما يلي:

لحراسة المرمى

ماكنزي أرنولد (وست هام يونايتد – أستراليا)

ماري إيربس (مانشستر يونايتد – إنكلترا)

أليسا ناهر (شيكاغو ريد ستارز – الولايات المتحدة)

للدفاع

لوسي برونز (برشلونة – إنكلترا)

أولغا كارمونا (ريال مدريد -إسبانيا)

أليكس غرينوود (مانشستر سيتي – إنكلترا)

أماندا إيلستيدت (باريس سان جيرمان/أرسنال – السويد)

آشلي لورانس (باريس سان جيرمان/تشيلسي – كندا)

ماريا ليون (برشلونة – إسبانيا)

إيرين باريديس (برشلونة – إسبانيا)

للوسط

أيتانا بونماتي (برشلونة – إسبانيا)

كلوديا بينا (برشلونة – إسبانيا)

فريدولينا رولفو (برشلونة – السويد)

جورجيا ستانواي (بايرن ميونيخ – إنكلترا)

إيلا روني (مانشستر يونايتد – إنكلترا)

كيرا والش (برشلونة – إنكلترا)

للهجوم

جينيفر هيرموسو (باتشوكا/تيغريس – إسبانيا)

لورين جيمس (تشيلسي – إنكلترا)

سام كير (تشيلسي – أستراليا)

أليكس مورغان (سان دييغو ويف -الولايات المتحدة)

سلمى بارالويلو (برشلونة – إسبانيا)

ألكسندرا بوب (فولفسبورغ – ألمانيا)

أليسيا روسو (مانشستر يونايتد/أرسنال إنكلترا)