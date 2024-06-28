فيفا ينظم أول كأس عالم للعبة الفيديو فوتبول مانيجر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في بيان عبر موقعه الإكتروني، عن تنظيم أول كأس عالم للعبة الفيديو الشهيرة (فوتبول مانيجر) هذا العام.

ويتعاون “فيفا” مع “سبورتس انتراكتيف” الشركة التي طورت اللعبة التي باعت ملايين من النسخ واستخدمتها أندية كرة القدم لاكتشاف لاعبين ومن التعرف على منافسين بفضل قاعدة بياناتها الشاملة.

ويتنافس اللاعبون في البطولة التي تقام بين 29 آب / أغسطس والأول من أيلول / سبتمبر المقبلين على جوائز مالية قيمتها 100000 دولار.

وقال “فيفا” إن عدداً من الاتحادات الأعضاء سيتلقى دعوة للمشاركة في النسخة الافتتاحية.

ومن المتوقع أن يتلقى اتحادات من القارات الست دعوات، بينما يمكن للاعبين التسجيل عبر موقع فيفا.

وتم تعيين مدرب كرة القدم الشهير أرسين فينغر، رئيس تطوير كرة القدم العالمية في “فيفا”، سفيراً لحدث الرياضات الإلكترونية. وقال فينغر “إنني أتطلع إلى أن أكون جزءاً من هذه الرحلة الجديدة والمثيرة. تتطلب هذه المسابقة من المشاركين إظهار فهم عميق لاستراتيجية وتكتيكات كرة القدم. لا يتطلب النجاح إتقان آليات اللعب فحسب، بل يتطلب أيضاً معرفة متعمقة بكرة القدم، مما يجعل هذا التنسيق مزيجاً رائعاً”.

وأردف فينغر قائلاً “فيفا ملتزم بإعداد المدربين ومنهجيات التدريب لمنح فرصة لكل موهبة، ولهذا أتطلّع لمشاهدة أفضل مدربي كرة القدم الإلكترونية في العالم يتنافسون في هذا الحدث ويساهمون في تطوير إدارة كرة القدم وتطوير المواهب”.

ويُمكن للجماهير مشاهدة المدرب السابق لنادي أرسنال في الإعلان الترويجي لهذا الحدث، وسيتم إصدار محتوى إضافي خاص بهذه البطولة خلال الأسابيع المقبلة عبر حسابات FIFAe على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت FIFAe قد أعلنت مؤخراً عن شراكة مع لعبة Rocket League، وكشفت عن إقامة أول نسخة من بطولة FIFAe World Cup تشمل لعبة Rocket League والتي تشهد تنافس 16 دولة من أنحاء العالم للتنافس على اللقب.