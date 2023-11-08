“فيفا” يطرح الدفعة الأخيرة لتذاكر كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، طرح الدفعة الثالثة والأخيرة، من تذاكر كأس العالم للأندية، عبر موقعه الرسمي.

وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في تغريدة علي حساب البطولة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا) إن تذاكر المرحلة الثالثة لكأس العالم للأندية السعودية 2023 متاحة الآن”.

ويقام كأس العالم للأندية، لأول مرة في السعودية هذا العام بمدينة جدة خلال الفترة بين 12 و22 من الشهر المقبل، بمشاركة الأندية أبطال القارات في العالم، بالإضافة إلى الاتحاد السعودي ممثل البلد المستضيف.

وشهد موقع “فيفا” لحجز التذاكر ضغطا جماهيريا كبيرا على حجز تذاكر مباراة الأهلي المصري الأولى بالبطولة والتي ينتظر خلالها مواجهة الفائز من لقاء الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتتراوح أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية، في الرياض بين 40 و100 ريال سعودي، وتتهافت الجماهير على حجزها مع كل دفعة يطرحها “فيفا”.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

الاتحاد السعودي بصفته المنظم

الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا

مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا

أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا

ليون المكسيكي بطل منطقة أمريكا الشمالية والوسطى “الكونكاكاف”

بطل كوبا ليبرتادوريس فريق فلومينينسي البرازيلي

أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا