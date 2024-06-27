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فيفا يسعى لجمع ملياري دولار من بث المباريات

تم إطلاق “فيفا+” (FIFA+) في نيسان / أبريل 2022 كخدمة بث مجانية ممولة بالإعلانات، وخططت لبث 40 ألف مباراة مباشرة في السنة

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت وكالة “بلومبيرغ” أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يتطلع لجمع ما يصل إلى ملياري دولار بهدف توسيع خدمة البث المجاني “فيفا+”  (FIFA+)، والتي أطلقتها الهيئة الناظمة للعبة كرة القدم عالمياً لتقديم تغطية مباشرة للمباريات.

ويعمل “الفيفا” مع “يو بي إس غروب” لجمع ما بين مليار إلى ملياري دولار لتوسيع الخدمة، وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب خصوصية المعلومات. ومن المتوقع أن تنطلق عملية رسمية لجمع الأموال في تموز / يوليو، تستهدف بشكل أساسي المستثمرين الماليين من الولايات المتحدة والشرق الأوسط، بحسب المصادر.

وأشار الأشخاص كذلك إلى أن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة، وقد تتغير بعض التفاصيل مثل التوقيت وحجم الأموال المستهدف جمعها. وأضاف الأشخاص أن الاستثمار سيكون مقابل حصة أقلية في “فيفا+”.

ورفض ممثلو كل من “يو بي إس” و”الفيفا” التعليق.

ولجأ منظمو كل من بطولات الغولف ودوريات كرة القدم المحلية إلى فصل وبيع حقوق البث الإعلامي من أجل جمع السيولة، إذ يحصل المستثمرون على إيرادات الإعلانات والبث المستقبلية.

وتم إطلاق “FIFA+” في نيسان / أبريل 2022 كخدمة بث مجانية ممولة بالإعلانات، وخططت لبث 40 ألف مباراة مباشرة في السنة، على الأقل ربعها من مباريات السيدات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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