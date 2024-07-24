المغرب يفوز على الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024 بهدفين لهدف

بعد استئناف مباراة الأرجنتين والمغرب في مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد باريس الصيفي، بعد ساعتين على توقفها عقب اجتياح بعض جماهير المغرب أرض الملعب في سانت إتيان الأربعاء، ومتابعة الهدف المشكوك به بتقنية الفار تبين أن الهدف الأرجنتين غير صحيح مما ثبت فوز المغرب بهدفين لهدف.

وبعد إيقاف المباراة ومغادرة المشجعين للملعب على اعتقاد منهم أن المباراة انتهت بالتعادل 2-2، بعد تسجيل الأرجنتين هدفا متأخرا في الدقيقة الـ16 من الوقت البدل عن ضائع، ، ألغى الحكم هدف الأرجنتين الثاني بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد وقرر استكمال الدقائق المتبقية من المباراة بعد ساعتين من خروج المشجعين لتنهي بفوز المغرب 2-1.

وكان موقع الرسمي الأولمبياد أشار أن مباراة المغرب والأرجنتين لم تنتهِ لأن الحكم لم يعلن نهاية المباراة، لكنه أمر اللاعبين بالتوجه إلى غرف تبديل الملابس في ظل ارتفاع درجة الغضب في المدرجات، واجتياح الجماهير أرضية الملعب. ثم نشرت النتيجة النهائية التي تؤكد فوز المغرب.