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كأس آسيا 2023.. مدرب السعودية يستبعد فهد المولد

قرر الإيطالي روبرتو مانشيني استبعاد لاعب منتخب السعودية فهد المولد من التشكيلة النهائية لبطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر بعد تعرضه لإصابة تحول دون مشاركته

فريق التحرير by فريق التحرير
لاعب منتخب السعودية فهد المولد

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية لكرة القدم أنه استبعد فهد المولد من تشكيلة الأخضر في كأس آسيا بسبب الإصابة.

وبحسب بيان لمنتخب السعودية، على حسابه الرسمي في منصة “إكس” فقد جاء الاستبعاد بناء على التقرير الطبي الذي أكد حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي حتى يكون قادراً على العودة للملاعب.

وأشار إلى أن مانشيني استدعى ظهير نادي الأهلي الشاب ريان حامد لتعويض غياب المولد البالغ من العمر 29 عاماً.

وتعيد حادثة استبعاد المولد قبيل خوض المباراة الأولى لمنتخب السعودية إلى الأذهان ما حدث له قبيل انطلاق مونديال قطر 2022 حينما قرر الفرنسي إيرفي رينارد، مدرب الأخضر استبعاده من القائمة النهائية.

ويخوض المنتخب السعودي أولى مبارياته في كأس آسيا 2023 المقامة غي قطر، مساء اليوم الثلاثاء عن الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة أمام منتخب سلطنة عُمان ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً تايلاند وقيرغستان.

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