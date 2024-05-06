فان دايك يؤكد استمراره مع ليفربول في الموسم المقبل

أكد نجم دفاع ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك، على استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، نافياً بذلك الشائعات التي ربطته بالرحيل عن النادي خلال الفترة الانتقالية الصيفية.

ويأتي تأكيد فان دايك على استمراره مع ليفربول في ظل ترجيحات قوية برحيل المدرب الألماني يورغن كلوب عن تدريب الريدز بعد 9 سنوات من النجاحات.

ويمتلك الهولندي عقدًا مع ليفربول يمتد حتى حزيران/يونيو 2025، وكان قد عبر في وقت سابق عن سعادته في صفوف الفريق وتطلعه للمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية: “لا يوجد أي نقاش حول مستقبلي مع ليفربول، تركيز النادي الآن ينصب على تعيين مدرب جديد، وأنا سعيد بوجودي هنا وأرغب في الاستمرار كجزء من هذا المشروع”.

وأوضح فان دايك: “التركيز الآن ينصبّ على المباراتين الأخيرتين، وبعد ذلك سيركز النادي على هوية المدرب الجديد. ستكون هناك فترة انتقالية كبيرة، وسأكون جزءًا من ذلك”.

وتشير تقارير صحفية إلى أن ليفربول قد توصل إلى اتفاق مع المدرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني الحالي لفينورد، لتولي تدريب الفريق خلفًا لكلوب، إلا أن النادي لم يعلن رسميًا عن ذلك حتى الآن