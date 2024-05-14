رافاييل فاران يودع مانشستر يونايتد بعد 3 مواسم

أعلن المدافع الفرنسي رافاييل فاران، البالغ من العمر 31 عامًا، رحيله عن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدمبنهاية الموسم الحالي، منهيًا بذلك رحلة استمرت ثلاثة مواسم في ملعب أولد ترافورد.

انضم فاران إلى صفوف الشياطين الحمر في عام 2021 قادمًا من ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال كبيرة، إلا أن مسيرته في مانشستر يونايتد لم تكن خالية من التحديات، حيث عانى من إصابات متكررة أثرت على مشاركاته مع الفريق، حيث شارك في 93 مباراة فقط خلال فترة تواجده في النادي.

يأتي قرار فاران بالرحيل في ظل انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد. وعلى الرغم من التحديات التي واجهها، أعرب فاران عن تفاؤله بمستقبل النادي تحت قيادة الملاك الجدد، مؤكدًا ثقته في خططهم واستراتيجيتهم لتطوير الفريق.

خلال مسيرته الكروية الحافلة، حقق فاران العديد من الإنجازات البارزة، أبرزها فوزه بكأس العالم مع منتخب فرنسا عام 2018، بالإضافة إلى تتويجه بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني مع ريال مدريد.

في رسالة وداع مؤثرة نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، عبر فاران عن امتنانه لجماهير مانشستر يونايتد، واصفًا تجربته في النادي بأنها “رائعة”، وأعرب عن تقديره للأجواء الاستثنائية في ملعب أولد ترافورد.