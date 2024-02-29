غياب محمد صلاح يهدد آمال ليفربول باللقب

أثار الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول، الشكوك حول قدرة نجمه المصري محمد صلاح على المشاركة في مباراة نوتنغهام فورست، المقررة يوم السبت، ضمن المرحلة 27 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعاني صلاح من إصابة متجددة، ظهرت بعد عودته للمشاركة مع ليفربول في مباراة برينتفورد قبل أسبوعين.

وأكد كلوب أن مشاركة صلاح، إلى جانب داروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي، ستُحدد قبل ساعات قليلة من المباراة، بناءً على تقييم حالتهم البدنية.

وتأتي إصابة المفرعون المصري في توقيت حساس بالنسبة لليفربول، حيث ينافس الفريق على لقب الدوري، ويواجه سبارتا براغ في الدوري الأوروبي، ومانشستر سيتي في قمة مرتقبة، خلال الأسبوعين القادمين.

ويأمل ليفربول في عودة هدافه سريعاً، نظرًا لأهميته الكبيرة للفريق، حيث يُعد هداف “الريدز” وصاحب التأثير الأكبر على هجومه.

وسيُواصل الجهاز الطبي في ليفربول تقييم حالة اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة، لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة نوتنغهام فورست، أو تأجيل عودته للملاعب حتى المباريات التالية.

وإلى جانب إصابة صلاح، يعاني ليفربول من غيابات أخرى مؤثرة، مثل ترينت ألكسندر أرنولد، أليسون، ديوغو جوتا، ريان غرافنبرغ، كورتيس جونز، جويل ماتيب وتياغو، مما يزيد من صعوبة المهمة على الفريق في المباريات القادمة.

ويتصدر ليفربول ترتيب البريميرليغ، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب.