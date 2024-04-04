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غوارديولا يعترف.. مانشستر سيتي ليس مرشحًا للفوز باللقب!

أقر غوارديولا بصعوبة حظوظ فريقه بالفوز بلقب الدوري الإنكليزي، معتبراً أن ليفربول وأرسنال هما المرشحان الأوفر حظًا.

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غوارديولا

رأى الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، أن فريقه ليس مرشحًا للفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في الترتيب بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال المتصدر حاليًا (68 نقطة)، وبنفس عدد النقاط مع ليفربول الذي يخوض اليوم مباراته المتأخرة مع شيفيلد يونايتد الأخير.

وخلال تصريحاته عقب فوز فريقه الكبير على أستون فيلا (4-1) أمس الأربعاء، رفض غوارديولا اعتبار سيتي مرشحًا للتتويج باللقب، مؤكدًا أن “المتواجدين على القمة هم الأوفر حظًا”.

وأشار إلى أن ليفربول وأرسنال، اللذان يتقدمان على سيتي في الترتيب، “ليس من السهل أن يهدرا نقاطًا”.

وأوضح غوارديولا أن فريقه لا يمكنه التحكم في نتائج ليفربول وأرسنال، وأن “ما يتعين علينا القيام به هو الفوز بمبارياتنا”.

وكانت أمام سيتي فرصة للانقضاض على الصدارة وعرقلة أحد منافسيه حين استضاف أرسنال في الجولة قبل الماضية من الدوري، لكنّ المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

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