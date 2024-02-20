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غوارديولا يعتذر لفيليبس

غوارديولا يعتذر لفيليبس على تصريحاته حول وزنه. وتعد الخطوة إيجابية لرأب الصدع بين اللاعب والمدرب، وتُظهر حرص غوارديولا على حلّ المشاكل بشكلٍ مباشرٍ وصريح.

فريق التحرير by فريق التحرير
غوارديولا

قدم بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اعتذاره لكالفين فيليبس لاعب وسط الفريق، على خلفية تصريحاته السابقة حول وزن اللاعب.

كان غوارديولا قد صرّح في وقتٍ سابقٍ أن فيليبس عاد من كأس العالم 2022 بوزنٍ زائد، ممّا أثار غضب اللاعب.

واعترف غوارديولا بخطئه، قائلاً: “نعم، أنا آسف. لقد تحدثت معه قبل التصريح للصحافة. لم أتحدث أبدًا مع الفريق قبل أن أقول شيئًا هنا (للسحافة) أو مع اللاعب في هذه الحالة.”

وأضاف: “أنا آسف جدًا. أعتذر له. لقد تحدثت معه قبل (التعليقات). لم أتحدث أبداً مع الفريق قبل أن أقول شيئا هنا (للسحافة)، أو مع اللاعب في هذه الحالة.”

وتُعدّ هذه الخطوة من غوارديولا خطوةً إيجابيةً لرأب الصدع مع فيليبس، الذي انتقل على سبيل الإعارة إلى وست هام يونايتد في يناير الماضي.

ويُمكن أن تُساعد هذه الخطوة في إعادة بناء الثقة بين اللاعب والمدرب، ممّا قد يُؤدي إلى عودة فيليبس إلى مانشستر سيتي في المستقبل.

وتُظهر هذه الخطوة أيضًا حرص غوارديولا على حلّ المشاكل مع لاعبيه بشكلٍ مباشرٍ وصريح، ممّا يُعزز من روح الفريق ويُساهم في تحقيق النجاح.

وتُعدّ هذه القضية درسًا هامًا للجميع، حيث تُؤكد على أهمية التواصل الصريح والمباشر بين المدربين واللاعبين، ممّا يُساعد في تجنب حدوث أيّ سوء فهمٍ أو خلافاتٍ في المستقبل.

وتُشير هذه الخطوة أيضًا إلى رغبة غوارديولا في إعادة فيليبس إلى الفريق، ممّا يُؤكد على أهمية اللاعب بالنسبة للمدرب وللمشروع الكروي لمانشستر سيتي.

وتُبشر هذه الخطوة بمستقبلٍ أفضل للعلاقة بين غوارديولا وفيليبس، ممّا قد يُساهم في تحقيق المزيد من النجاحات لمانشستر سيتي في المستقبل.

وتُظهر هذه الخطوة أيضًا حرص غوارديولا على حلّ المشاكل بشكلٍ سريعٍ وفعال، ممّا يُؤكد على كفاءته كمدربٍ وقائدٍ للفريق.

وتُعدّ هذه القضية درسًا هامًا للجميع، حيث تُؤكد على أهمية التواصل الصريح والمباشر بين المدربين واللاعبين، ممّا يُساعد في تجنب حدوث أيّ سوء فهمٍ أو خلافاتٍ في المستقبل.tunesharemore_vert

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