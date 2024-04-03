وصفه بأفضل لاعب بالعالم.. غوارديولا يدافع عن هالاند

دافع بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن نجمه النرويجي إرلينغ هالاند، واصفاً إياه بـ “أفضل مهاجم في العالم”، وذلك بعد تعرضه لانتقادات لاذعة من قبل لاعب مانشستر يونايتد السابق روي كين.

جاءت انتقادات كين بعد الأداء الباهت لهالاند خلال تعادل سيتي من دون أهداف مع أرسنال في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورغم غياب هالاند لبعض فترات هذا الموسم بسبب الإصابة، يتصدر ترتيب هدافي الدوري (18 هدفًا)، وذلك بعد احرازه لقب هداف الموسم الماضي اثر قدومه إلى النادي المملوك إماراتياً.

سجل هالاند 52 هدفًا في مختلف المسابقات عندما رفع رجال غوارديولا ألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري والكأس في إنكلترا.

لم تعجب تصريحات كين غوارديولا، معتبراً أن أي لوم على التعادل مع أرسنال يجب أن يتحمّله الفريق بأكمله.

وقال غوارديولا: “لا أتفق مع كين على الإطلاق. إرلينغ هو أفضل مهاجم في العالم وساعدنا على الفوز بألقابنا الموسم الماضي. إرلينغ استثنائي”.

وتابع: “عدم صناعة الفرص لا يعود سببه إلى إرلينغ. المزايا التي يتمتع بها لا تُصدّق”.

وأضاف: “كان يمكن أن يكون أفضل في بعض المباريات. (أمام أرسنال) تعيّن علينا التواجد داخل الصندوق. بهذه الحالة كان إرلينغ سيحصل على مساحات إضافية. هذا يحصل في بعض الأحيان. إذا أردت تسجيل الأهداف اجلب المزيد من اللاعبين أمام مرمى الحارس الخصم، الأمور بهذه البساطة”.

ويبتعد سيتي بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر ونقطة عن أرسنال الثاني، قبل استقبال استون فيلا الأربعاء في مباراته الثلاثين هذا الموسم في الدوري.

وعن التعليقات الصادرة من كين، أضاف غوارديولا: “أنا متفاجئ لصدورها (الانتقادات) من لاعبين سابقين. أفهم أن تصدر من صحافيين لأنهم لم يتواجدوا على الملعب من قبل، لكن من لاعبين سابقا فهذا يفاجئني”.