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غوارديولا: أعرف الأهلي جيدا.. وتألقه بالمونديال ليس مفاجأة

كشف المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن معرفته السابقة بالنادي الأهلي، نافيا اعتبار فوزه على اتحاد جدة في ملعبه بالمفاجأة، نظرا لتاريخ وحاضر النادي المصري الكبير.

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بيب غوارديولا

تحدث الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن النادي الأهلي المصري، المشارك مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مانشستر سيتي بطل أوروبا، وأوراوا الياباني بطل آسيا، قال بيب غوارديولا: “عرفت الأهلي خلال رحلتي الأخيرة بمصر الصيف الماضي، الجميع يتحدث عنه في كل مكان، لديه جماهيرية طاغية”.

ونجح الأهلي في الفوز على اتحاد جدة بملعب الجوهرة المشعة بنتيجة (3-1)، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي، والسادسة في تاريخه.

وأضاف غوارديولا: “انتصار الأهلي على اتحاد جدة في ملعبه لم يكن مفاجأة بالنسبة لي، الأهلي دائما يلعب بهذه الطريقة ويفوز، كما أن لديه الكثير من المشجعين هنا في السعودية”.

وأنهى بيب حديثه عن العملاق المصري قائلا: “الأهلي فريق رائع، وهو أحد أكبر الأندية العربية على الإطلاق، لقد قدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد، لكن قبل أن نفكر به، علينا أن نفوز أولا في نصف النهائي، ثم نتحدث عن الفريق الذي يواجههنا في النهائي”.

ويلعب الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية، اليوم، بينما يلعب مانشستر سيتي مع أوراوا غدا الثلاثاء، ليتم الكشف عن طرفي النهائي يوم الجمعة المقبل، وكذلك طرفي مباراة الميدالية البرونزية.

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