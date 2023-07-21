عمر السومة إلى العربي القطري لمدة موسمين

أعلن نادي العربي القطري ، اليوم (الجمعة) التعاقد رسميًا مع المحترف السوري عمر السومة لمدة موسمين، قادمًا من النادي الأهلي.

وكانت الجماهير الأهلاوية قد ودعت السومة بعد أن تم استبعاده من المعسكر الخارجي لفريق الأهلي السعودي، برغبة من الجهاز الفني بحسب صحيفة عكاظ.

كان السومة قد عاد للأهلي بعد نهاية الموسم الماضي من نادي العربي القطري الذي لعب معه موسماً واحداً بنظام الإعارة.

حقق السومة نجاحاً ملفتاً بقميص العربي القطري خلال الموسم الماضي، حيث سجل 19 هدفاً في الدوري القطري، وأسهم في قيادة الفريق للمنافسات على جميع البطولات وتحقيق المركز الثاني بعد صراع طويل مع فريق الدحيل حتى الجولات الأخيرة، بجانب إسهامه الرئيسي في تحقيق كأس الأمير، حيث أحرز 6 أهداف في بطولة الكأس منها هدفان في المباراة النهائية ضد السد.

يُذكر أن «العقيد» بدأ مسيرته الكروية مع فريق الفتوة السوري، وبعدها انتقل إلى فريق القادسية الكويتي عام 2011، ولعب معه 3 سنوات، قبل أن يبدأ مسيرته مع الأهلي الذي قدم معه مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، وكان له الفضل بتحقيق هذه الإنجازات نظير أهدافه المؤثرة في حسم البطولات.

ولعب «العقيد» مع فريقه الأهلي 240 مباراة عبر كل المسابقات، وأحرز 193 هدفاً، وقدم 30 تمريرة حاسمة، وحصد لقب هداف الدوري السعودي 3 مرات، وتُوج بـ4 ألقاب، هي: الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر السعودي.