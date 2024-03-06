مكتوب على منديل ورقي.. عقد ميسي الأول مع برشلونة في المزاد العلني

يُعرض حالياً في مدينة نيويورك منديل ورقي يحمل أول وعد تعاقدي للاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة الإسباني، ويُتوقع أن يتم بيعه في المزاد العلني بمبلغ كبير.

وكتب هذا العقد على المنديل عام 2000، عندما كان ميسي يبلغ من العمر 13 عاماً فقط. ويمثل لحظة تاريخية في مسيرة أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وجاء في النص المكتوب بيد كارليس ريتشاك المدير الرياضي لبرشلونة وقتها بالحبر الأزرق، بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، في أحد نوادي التنس في برشلونة، خلال لقائه وكيلي ميسي جوزيب مينغيّا وهوراسيو غاجيولي ووالده “يقبل، تحت مسؤوليته ورغم أي آراء متباينة، بالتعاقد مع اللاعب ليونيل ميسي، بشرط احترام المبالغ المتفق عليها”.

وتم إبرام عقد رسمي لاحقاً، لكن الوكيل الأرجنتيني غاجيولي احتفظ بهذا الإثبات الأولي للاتفاقية منذ 25 عاماً تقريباً والذي قرر بيعه في المزاد.

وتوّج ميسي مع برشلونة، حيث لعب حتى عام 2021، ببطولة إسبانيا 10 مرات، حيث أنه أفضل هداف في تاريخها (474 هدفا)، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وتُقدر شركة بونهامز للمزادات العلنية قيمة المنديل بما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف جنيه إسترليني (ما يقرب من 380 ألف إلى 635 ألف دولار)، لكن من المتوقع أن يزداد سعره بشكل كبير خلال المزاد.

ويُشار إلى أنه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تم بيع مجموعة من ستة قمصان ارتداها ميسي خلال فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 مقابل 7.8 مليون دولار في مزاد علني.

وبعد عرضه في نيويورك، سيتم عرض المنديل في باريس (بين 16 و19 آذار/مارس) ثم في لندن (بين 24 و26 آذار/مارس) قبل بيعه في المزاد العلني عبر الإنترنت في الفترة من 18 إلى 27 من الشهر ذاته.