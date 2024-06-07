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عرض لتمويل نادي إيفرتون لإخراجه من دوامة الديون

يقف نادي إيفرتون الإنكليزي لكرة القدم على مفترق طرق، حيث يتنافس مستثمرون جدد لإنقاذه من أزمته المالية.

فريق التحرير by فريق التحرير
إيفرتون

في تحول جديد في مسار صفقة الاستحواذ على نادي إيفرتون الإنكليزي لكرة القدم، قدمت شركة “أدفانتج كابيتال هولدينغز” عرضًا للاستثمار يتضمن إعادة تمويل ديونه بالكامل، ثم الحصول على حصة أقلية فيه.

وتأتي خطوة الشركة بعد فشل عرض سابق للاستحواذ على إيفرتون من قبل شركة “777 بارتنرز”، وهي شركة مقترضة من “أدفانتج كابيتال”.

وأكد متحدث باسم “أدفانتج كابيتال” أن العرض يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية، ويمثل الحل الأمثل لإنقاذ النادي من أزمته المالية وضمان استدامته في المستقبل.

على صعيد آخر، أبدى جون تكستور، رئيس مجلس إدارة “إيغل فوتبول”، اهتمامه بتقديم عرض لشراء “إيفرتون”.

وتملك “إيغل فوتبول” حصة في نادي كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز، وقد عرض تكستور هذه الحصة للبيع تمهيدًا لتقديم عرضه المحتمل لإيفرتون.

ويواجه إيفرتون تحديات مالية كبيرة، بما في ذلك ديون ضخمة ناتجة عن بناء ملعب جديد، وتراجع أداء الفريق في المواسم الأخيرة.

ويأمل النادي الذي نجا من شبح الهبوط إلى الدوري الإنكليزي (تشامبيونشيب) رغم خصم 8 نقاط من رصيده في أن يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع أحد المستثمرين الجدد لضمان استقراره المالي وتحقيق النجاح في المستقبل.

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فريق التحرير

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