عبد الرزاق حمد الله إلى الشباب السعودي .. هل يعادل رقم “السومة”؟

تعاقد نادي الشباب السعودي، ثامن الدوري السعودي، مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، لمدة موسمين حتى صيف 2027، وذلك بعد انتهاء تعاقده من نادي اتحاد جدة السعودي.

ونجح المهاجم الدولي المغربي، عبد الرزاق حمد الله، في اعتلاء منصة التتويج أكثر من مرة في البطولات السعودية، حيث حقق لقب الدوري السعودي، مرتين الأولى مع النصر والثانية مع اتحاد جدة السعودي، بينما فاز بكأس السوبر السعودي 3 مرات.

مسيرة عبد الرزاق حمد الله في الدوري السعودي

وبدأت مسيرة المهاجم الدولي المغربي، عبد الرزاق حمد الله، في الدوري السعودي في عام 2018، عندما لعب لنادي النصر السعودي، واستمر معه حتى موسم 2021.

بعدها انتقل حمد الله، إلى نادي اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين ونصف الموسم، قبل أن يغادره إلى نادي الشباب السعودي.

ونجح المهاجم المغربي، البالغ من العمر 33 عاما، نجح في اقتناص لقب هداف الدوري السعودي 3 مرات خلال المواسم الستة الأخير، ونجح في إحراز 29 هدفا الموسم الماضي في كل البطولات التي شارك فيها مع ناديه اتحاد جدة السعودي.

حمد الله يلاحق السومة في قائمة هدافي الدوري السعودي

ويقف حمد الله، على أبواب تحقيق إنجاز تاريخي في الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوري السعودي، حيث سجل 129 هدفا في 137 مباراة.

ويلاحق حمد الله، المهاجم السوري عمر السومة، وهو أكثر اللاعبين تهديفا في تاريخ الدوري السعودي برصيد 144 هدفا أحرزها في 180 مباراة، ويتبقى لعبد الرزاق حمد الله 15 هدفا ليعادل رقم السومة.

مسيرة جديدة مع كبير العاصمة الشباب

وكتب عبد الرزاق حمد الله، بعد انتقاله لنادي الشباب السعودي، عدة تدوينات على موقع “إكس” (تويتر) قال فيها:” اليوم أنتقل من عميد الأندية إلى شيخها، لأبدأ مسيرة جديدة مع كبير العاصمة الشباب.. فخر لي أن أظل وأستمر بين أخوتي في السعودية، وأن أكون ضمن كوكبة النجوم في أقوى دوري عربي، وآسيوي ومحط أنظار العالم لما يشهده من تطور كبير”.

وتابع حمد الله:” وسأسعى دائماً كما هو معروف عن حمد الله، بأن أنافس وأقدم كل مالدي لخدمة فريقي، وزملائي والوصول إلى الفوز وكسب جميع التحديات والصعاب”.

1 – اليوم أنتقل من عميد الأندية إلى شيخها ، لأبدأ مسيرة جديدة مع كبير العاصمة #الشباب

.. فخر لي بأن أظل وأستمر بين أخوتي في #السعودية ، وأن أكون ضمن كوكبة النجوم في أقوى دوري عربي وآسيوي ومحط أنظار العالم لما يشهده من تطور كبير ، وسأسعى دائماً كما هو معروف عن حمد الله ، بأن… — abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) July 23, 2024

وأضاف:” وبهذه المناسبة أشكر رجالات الشباب وعلى رأسهم الأمير عبدالرحمن بن تركي، ورئيس النادي محمد المنجم، على ثقتهم بي وحرصهم بأن أكون ضمن كتيبة الليوث، وكلمة أخيرة للجمهور الشبابي كونوا فقط على الموعد دائما وخلف الفريق، وسأسعى برفقة زملائي اللاعبين ببذل أقصى الجهد لإسعادكم وتقديم أفضل مالدينا”.