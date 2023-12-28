القيصر بكنباور يعاني من مشاكل صحية

أكد فالتر بكنباور أن شقيقه فرانتس أسطورة كرة القدم الألمانية، يعاني من مشاكل صحية، جراء الحملة التي طالته بعد انتشار أصداء فضيحة الفساد الخاصة بتنظيم بطولة كأس العالم عام 2006 في بلدهما.

وقال فالتر في فيلم وثائقي من المقرر عرضه الشهر المقبل عبر قناة “آي أر دي” عن النجم الأسطوري للمانشافت الملقب بالقيصر: “إذا قلت الآن إنه بخير، سأكون كاذباً، لا أحب الكذب، هو ليس بخير، حالة مستمرة من عدم الاستقرار”.

ويتحدث الفيلم الوثائقي عن بطل مونديالي 1974 كلاعب و1990 كمدرب، ويتناول مسيرته ويتطرق كذلك لفضيحة الفساد التي تلاحقه.

وتعرّض بكنباور البالغ من العمر حاليا 78 عاماً ْلاتهامات بشراء أصوات في اللجنة العليا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للتوصيت لبلاده من أجل الفوز بحق استضافة كأس العالم 2006.

وعلى الرغم من عدم إثبات هذه الإدعاءت، فضل القيصر الانسحاب من الحياة العامة والانكفاء في النمسا، بعدما كان رئيساً لنادي بايرن ميونيخ.

وسيعرض خلال الفيلم الوثائقي عدة شهادات بمناقبية بكنباور من بينها لوزير الداخلية الألماني السابق فولفغانغ شويبله وزير الداخلية الذي توفي أمس الأربعاء عن 81 عاماً.

وقال شويبله: “بالنسبة لي، تبدو الفضيحة التي نتحدث عنها اليوم مبالغاً فيها إلى حد ما. بالطبع، ارتكب (بكنباور) أخطاء، أعني لا يفعل الجميع كل شيء بشكل صحيح، هو انسان”.

وقال وزير الخارجية الأسبق يوشكا فيشر: “أراد الألمان كأس العالم، بما فيهم أنا، وكنا سعداء بأن لدينا شخص مثل فرانتس بكنباور. هناك نوع من النفاق إلى حد ما. علينا أن نتهم أنفسنا أيضاً”.

وأضاف فيشر: “لا استطيع أن استوعب كيف أعطى الناس ظهورهم له، وكيف أصبح بكنباور فجأة البعبع، رغم أنه قام بأمور عظيمة لبلادنا”.