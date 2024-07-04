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كوبا أميركا 2024.. شكوك حول مشاركة ميسي أمام الإكوادور

تحيط الشكوك بمشاركة ليونيل ميسي في مباراة الأرجنتين القادمة في كوبا أميركا، لكن المدرب سكالوني يدرس خيارات مختلفة لضمان أفضل تشكيلة ممكنة أمام الإكوادور.

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ميسي

أثار وضع أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي قلقاً كبيراً لدى جماهير بلاده الأرجنتين قبل مواجهة الإكوادور الحاسمة في دور الثمانية من بطولة كوبا أميركا 2024.

وعانى ميسي من آلام عضلية خلال المباراة ضد تشيلي، ما اضطره للغياب عن المباراة الأخيرة أمام بيرو.

وأعرب ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، عن تفاؤله بشأن إمكانية مشاركة ميسي في المباراة القادمة، لافتًا إلى “مؤشرات جيدة” ظهرت خلال تدريبات اللاعب في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم يؤكد سكالوني مشاركة نجمه بشكل أساسي، وألمح إلى إمكانية الاعتماد على لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز في الهجوم منذ البداية.

وأكد سكالوني أن القرار النهائي بشأن مشاركة ميسي سيتخذ بعد التدريبات الأخيرة للفريق، وأنه لا يستبعد أي خيار منطقي وفعال.

وتعتبر مشاركة ميسي أمراً حاسماً بالنسبة للأرجنتين، حيث يعتبر اللاعب القائد والهداف التاريخي للمنتخب، ويمثل عنصراً أساسياً في خطط سكالوني.

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