شاهد عش الصقر في بطولة كأس آسيا 2023 للمشجعين السعوديين

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم منطقة “عش الصقر” في بطولة كأس آسيا 2023؛ وهي منطقة حصرية للمشجعين للاستمتاع بتجربة غير عادية أثناء وجودهم في قطر لحضور البطولة التي تقام كل أربع سنوات.

يقع عش الصقر داخل قرية كتارا الثقافية بالدوحة إحدى المدن الخمس المضيفة؛ حيث تُقام مباريات مرحلة المجموعات ومراحل خروج المغلوب طوال المسابقة؛ تقدم عش الصقر رحلة تفاعلية إلى قلب كرة القدم السعودية.

وبدأ المنتخب السعودي للرجال مشواره في كأس آسيا 2023 أمس الثلاثاء بفوزه بهدفين مقابل هدف في مواجهة عمان على ملعب خليفة الدولي، قبل مباريات المجموعة السادسة ضد قرغيزستان على ملعب أحمد بن علي، وتايلاند على ملعب المدينة التعليمية يومي 21 و25 يناير.

وسيلي ذلك مباريات أخرى في المجموعة السادسة ضد قرغيزستان على ملعب أحمد بن علي يوم 21 يناير، وضد تايلاند على ملعب المدينة التعليمية يوم 25 يناير.

تمّ تخصيص “عش الصقر” الذي يتسع لـ3 آلاف مشجع، لعرض تاريخ كرة القدم الغني للمملكة العربية السعودية وروح المنتخب الوطني، وهو مستوحى من “البيت السعودي”، الجناح المخصص الذي حقّق نجاحًا كبيرًا وتقييمًا هائلًا من قبل المشجعين خلال كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

تشتمل معالم الجذب داخل عش الصقر على “متحف الصقر”، وهو تحية ديناميكية للتاريخ الغني لكرة القدم السعودية؛ حيث يتم الاحتفاء بالشخصيات الأسطورية واللحظات التي لا تنسى في تاريخ كرة القدم السعودية. يضمّ متحف الصقور معروضات تفاعلية، وتذكارات ثمينة، وقصص لاعبين بارزين من العام الماضي؛ مما يربط التراث الروحي لكرة القدم السعودية بتطلعات الأجيال القادمة.

هناك عامل جذب آخر من المؤكّد أنه سيكون المفضل لدى الجماهير؛ وهو “عالم المستحيل”، وهي لعبة تفاعلية؛ حيث يمكن للزوار ارتداء أحذية أساطير كرة القدم. بفضل التكنولوجيا المتطورة، يمكن للناس تجربة إثارة تسجيل الأهداف التاريخية لأنفسهم، وتكرار لحظات بما في ذلك الهدف الرائع الذي سجله “سعيد العويران” عام 1994 ضد بلجيكا، وهدف “شايع النفيسة” الشهير عام 1984 ضد الصين، والهدف الأسطوري لسالم الدوسري ضد الأرجنتين في عام 2022.

وفي مكان آخر داخل “Falcon’s Nest”، يمكن للمشجعين زيارة “Falcon’s Academy” لتجربة أنشطة اختبار المهارات، والتي تم تصميم كل منها لتحدي وتحسين الجوانب المختلفة لقدرات كرة القدم. وتشمل هذه الألعاب “Speed Strike”؛ حيث يمكن للمشجعين التقدم والعمل على السرعة الهائلة لتسديداتهم، و”Field of Vision”؛ حيث يمكن للمشجعين تحسين سرعة ودقة التمريرات، و”Falcon’s Nest Chip Shot”؛ حيث يمكن للمشجعين إتقان هذا الفن، من تقطيع الكرة بدقة الخبراء.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للمشجعين زيارة “متجر الصقور”، وهو متجر للبضائع؛ حيث يمكن للزوار شراء سلع مخصصة، بما في ذلك قميص المنتخب الوطني، من بين العديد من المنتجات الأخرى.