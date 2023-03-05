شاهد بالفيديو ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي

دخل الدنماركي فيليب بيلينغ لاعب فريق بورنموث، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليغ”، بهدف سريع في مرمى مضيفه أرسنال (2-3)، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت.

وهز فيليب بيلينغ شباك أصحاب الأرض بعد 9 ثوان و11 جزءا من الثانية فقط من بداية اللقاء، مسجلا ثاني أسرع هدف في تاريخ “البريمير ليغ”، وذلك وفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، بينما سجل الإيرلندي شين لونغ مهاجم فريق ساوثهامبتون أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ”، عندما هز شباك فريق واتفورد، بعد 7 ثوان و69 جزءاً من الثانية، في 23 نيسان / أبريل 2019.

⏱️ 9 ثوان وجزء واحد من الثانية لثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز



?️ محمد أبوتريكة وعبد العزيز السليطي يعلقان على الهدف وأحداث الشوط الأول#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ارسنال_بورنموث #PremierLeague | #ARSBOU pic.twitter.com/UsDZivL3Qy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2023

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Despite the result, we scored the second-fastest @premierleague goal in history thanks to another superb kick-off routine.@HendyGroup // #afcb pic.twitter.com/apaLxgG9Ze — AFC Bournemouth ? (@afcbournemouth) March 5, 2023

أما ثالث أسرع هدف فكان لأسطورة توتنهام هوتسبر والقائد السابق ليدلي كينج الذي لم يكن معروفاً بأنه هداف، فقد سجل كينج 10 أهداف فقط في 268 مباراة بالدوري الممتاز منها ستة أهداف جاءت عن طريق الضربات الرأسية.

وسجل كينج هدفه بعد 9.82 ثانية ضد برادفورد سيتي بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 2000، وكان هدفه الأول على الإطلاق في المسابقة، حيث جاء في ظهوره الثامن فقط في دوري الدرجة الأولى.