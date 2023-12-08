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كوبا أميركا 2024: الأرجنتين والبرازيل في مجموعتين صعبتين

أسفرت قرعة كوبا أميركا 2024 المقررة في الولايات المتحدة عن وقوع منتخب الارجنتين حامل اللقب في مجموعة واحدة مع خصمه اللدود تشيلي في حين ستكون مواجهة البرازيل الأصعب مع كولومبيا

فريق التحرير by فريق التحرير
كوبا أميركا 2024: الأرجنتين والبرازيل في مجموعتين صعبتين

أوقعت قرعة مسابقة “كوبا أميركا 2024” لكرة القدم، حامل اللقب وبطل العالم منتخب الأرجنتين ونده البرازيل وفي مجموعتين صعبتين.

وضمت المجموعة الاولى إلى جانب الأرجنتين كلاً من بيرو، وتشيلي، والفائز من ملحق كندا وترينيداد وتوباغو، فيما سيكون إلى جانب البرازيل في المجموعة الرابعة كولومبيا، الباراغواي والفائز بين كوستاريكا وهندوراس.

وجاء في المجموعة الثانية المكسيك، والإكوادور، فنزويلا وجامايكا، أما الرابعة فاسفرت عن وقوع الولايات المتحدة الأميركية صاحبة الضيافة مع أوروغواي، وبنما وبوليفيا.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة مسابقة “كوبا أميركا” في الفترة بين 20 حزيران/يونيو و16 تموز/يوليو المقبل.

وسبق لمنتخب الأرجنتين أن خسر نهائي البطولة مرتين في عامي 2015 و2016 بركلات الترجيح أمام تشيلي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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