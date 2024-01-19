سجن لاعب مانشستر سيتي 4 سنوات بتهمة حيازة المخدرات

أدانت محكمة بريطانية ماكس نورمان اللاعب السابق في نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم بتهمة حيازة مخدرات قوية بشكل غير قانوني، وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات ونصف.

وكانت شرطة ليفربول قد عثرت في عام 2021 على كمية كبيرة من المخدرات تبلغ قيمتها حوالي 60 ألف يورو كانت مخبأة بإحكام في كرسي سيارة نورمان إلى جانب 80 جرعة من مواد مخدرة أخرى.

وكان نورمان البالغ من العمر 25 عاماً قد سبق أن قبض عليه 3 مرات في غضون شهرين في عام 2021.

وقال القاضي في أثناء المحاكمة: “لقد كنت في غاية الحماقة للاستمرار بعد اعتقالك الأول والثاني. وهذا يجعل وضعك أسوأ بكثير”.

ويعاني نورمان الذي لديه إجمالي 5 إدانات سابقة في 9 جرائم، من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط ومتلازمة توريت (الحركات اللاإرادية).

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن نورمان تدرب بفريق الشباب في مانشستر سيتي وغادره في عام 2015 لينتقل إلى وويغان أثليتيك ثم ترانمير روفرز وموريكامب الإنكليزيين، كما خاض تجربة لمدة 8 أشهر مع فريق ألانيا سبور التركي عام 2019.

وأشار ستيوارت ماكنالي، الذي مثل نورمان في المحاكمة، إلى أن موكله لاعب كرة قدم موهوب للغاية ولعب على مستوى عالٍ في كل من بريطانيا وأوروبا.