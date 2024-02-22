الحكم بسجن داني ألفيس 4 سنوات ونصف

قضت المحكمة العليا في إقليم كاتالونيا الإسباني اليوم الخميس بسجن لاعب كرة القدم البرازيلي السابق داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة في كانون الأول/ديسمبر 2022، وقضت بحبسه أربع سنوات ونصف.

وأكد بيان صادر عن المحكمة أن الضحية لم توافق على ممارسة الجنس مع ألفيس وأن الأدلة المقدمة إلى المحكمة، بالإضافة إلى أقوال الضحية، أثبتت أنها تعرضت للاغتصاب.

ونفى ألفيس ارتكاب أي مخالفات، وقال محاميه، إنهم سيستأنفون الحكم.

وقال ألفيس الذي كان حاضراً طوال محاكمته التي استمرت ثلاثة أيام، أن العلاقة الجنسية التي أقامها مع المرأة كانت بالتراضي ونفى ضربها والإمساك بشعرها.

ورد على سؤال طرح محامي الدفاع عما إذا كان قد أجبرها على ممارسة الجنس: “أنا لست هذا النوع من الرجال، أنا لست عنيفا.. اذا أرادت المغادرة، كان بإمكانها المغادرة، ولم تكن ملزمة بالتواجد هناك”.

وقضى ألفيس بالفعل قرابة ربع المدة في الحبس الاحتياطي ما قد يسمح له بالحصول على إطلاق سراح مشروط قريباً.

وغرمت المحكمة كذلك لاعب برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق والبالغ من العمر 40 عاماً، 150 ألف دولار كتعويض للضحية البالغة من العمر 23 عاماً.

وأشارت المحكمة في قرارها أن ألفيس سيبقى بعد إكمال مهمته لمدة سيكون تحت إشراف قانوني لمدة 5 سنوات أخرى بالإضافة إلى وجود أمر تقييدي يمنعه من الاتصال بالضحية لمدة 9 سنوات و6 أشهر.