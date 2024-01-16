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باريس سان جيرمان يغري مبابي بـ100 مليون يورو سنوياً

لا يزال مستقبل كيليان مبابي قيد المناقشة بما أن اللاعب لم يحدد مصير مستقبله بعد ما إذا كان سيرحل أو سيبقى ما باريس سان جيرمان الذي سيقدم له راتبا سنويا قدره 100 مليون يورو

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مبابي

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، يخطط لعدم التفريط بنجمه كيليان مبابي عبر تقديم عرض “خيالي” قوامه راتب سنوي يتجاوز الـ 100 مليون يورو.

وكشفت إذاعة “مونت كارلو” إن النادي سيقدم للاعبه 100 مليون يورو سنوياً إن قبل بتمديد عقده، وقالت إن على كيليان التفكير كثيراً قبل اتخاذ قراره، إن كان سيمدد عقده مع باريس سان جيرمان ويحصل على 100 مليون يورو سنوياً، أم ينتقل إلى ريال مدريد حيث لن يتجاوز راتبه 30 مليون يورو.

وارتبط اسم مبابي كثيراً بأخبار حول مغادرته في الصيف المقبل مع انتهاء الموسم الحالي إلى ريال مدريد الإسباني، كما دخل ليفربول الإنكليزي على خط الأندية الراغبة بالحصول على خدمات اللاعب.

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