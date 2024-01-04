سانشو في طريق العودة إلى دورتموند

ذكرت تقارير إلاعلامية إن جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي يستعد للعودة إلى فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني قريباً.

وانتقل سانشو إلى “الشياطين الحمر” قادماً من دورتموند في الأول من تموز/يوليو 2021، لكن الأمور مع المدرب الهولندي إيريك تن هاغ وصلت إلى حائط مسدود بعد مشادة حصلت بينهما، ليتوقف عن المشاركة في المباريات منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

واستبعد تن هاغ سانشو عن تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية وكذلك عن تدريبات الفريق الأول بسبب الخلاف.

ما سبب الخلاف بين سانشو وتن هاغ؟

وحصل الخلاف بين الشخصين في أيلول/سبتمبر الماضي، حينما نشر اللاعب تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” طالب فيها الجميع بعدم تصديق كل ما يُثار حوله، خاصة بعد تصريحات تن هاغ التي كشف فيها عن سبب استبعاد اللاعب عن مباراة يونايتد وأرسنال في قمة المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز في الثالث من ذات الشهر.

ويومها قال تن هاغ “بناء على الأداء في التدريبات، لم نختره، وعليك أن تصل إلى المستوى كل يوم في مانشستر يونايتد، ولهذا السبب لم يختر في مباراة أرسنال”.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن سانشو البالغ من العمر 23 عاماً على أعتاب ارتداء قميص بوروسيا دورتموند مجدداً وتوقعت اتمام الصفقة الأسبوع القادم في مارابيا، وحددت يوم 14 كانون الثاني/يناير الجاري موعداً لإنهاء تفاصيل الاتفاق بين جميع الأطراف.

في المقابل وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فقد تم الاتفاق على صفقة بين الناديين وممثلي سانشو، ليستعيد بوروسيا دورتموند اللاعب الذي تخلى عن خدماته مقابل 73 مليون جنيه إسترليني في عام 2021، في صفقة إعارة مبدئية.

وخلال فترة وجوده مع دورتموند لعب سانشو 137 مباراة في جميع المسابقات وسجل خلالها 50 هدفاً، مقابل خوضه 82 مباراة مع مانشستر يونايتد وتسجيل 12 هدفاً.

وربطت بعد التقارير الصحافية السابقة اسم سانشو بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي لكن يبدو أن الأمور تسير باتجاه عودة اللاعب الى الفريق الذي شهد تفوقه خلال السنوات الأولى من احترافه، علماً أن بدايته خلال فترة الطفولة بدأت في براتفورد ثم انتقل إلى مانشستر سيتي حين كان يبلغ 14 عاماً ولعب في صفوف حتى عام 2017 عند انتقاله لفريق الشباب في بوروسيا دورتموند.