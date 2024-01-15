الهلال السعودي يتعاقد مع البرازيلي رينان لودي.. قيمة ومدة الصفقة

قالت وسائل إعلام سعودية، إن نادي الهلال تعاقد مع الظهير البرازيلي رينان لودي من أولمبيك مارسيليا على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء في نهاية الموسم.

بعد إنهاء الصفقة يصبح رينان لودي هو رابع لاعب برازيل بين صفوف زعيم الأندية السعودية، حيث يلعب للفريق أيضا 3 لاعبين يحملون جنسية البرازيل وهم مالكوم ونيمار داسيلفا وميشيل.

الهلال حسم صفقة رينان لودي

وقالت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، إن نادي الهلال السعودي حسم صفقة اللاعب البرازيلي بشكل نهائي وتم الاتفاق مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي أن يكون ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء نهاية الموسم، وينص الاتفاق على أن مدة عقد اللاعب 3 أعوام ونصف العام.

وذكرت تقارير صحفية أن الصفقة تبلغ قيمتها نحو 20 مليون يورو، يقوم الهلال بدفعها لنادي مارسيليا على 3 أقساط.

رينان لودي، انضم في صيف 2023 إلى نادي مارسيليا قادما من أتليتكو مدريد الإسباني في صفقة بلغت قيمتها نحو 13 مليون يورو، ومنذ انضمام اللاعب للفريق الفرنسي خاض معه 23 مباراة.

كانت بداية لودي الكروية من البرازيل وتحديدا مع نادي بارانينيسي الذي لعب له حتى عام 2019، قبل أن ينتقل إلى نادي أتليتكو مدريد الإسباني.

والموسم الماضي لعب رينان لودي ضمن صفوف توتنغهام فورست الإنجليزي، وشارك معه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب معه 32 مباراة في كل البطولات التي شارك فيها الفريق.