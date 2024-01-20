موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني 21-1-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

بعد الخروج من كأس إسبانيا، يعود نادي ريال مدريد لمواجهات الدوري الإسباني حينما يستضيف نادي ألميريا، في مباريات الجولة الـ21، على ملعب “سانتيجو برنابيو”.

وودع النادي الملكي منافسات كأس الملك بعدما تلقى خسارة ثقيلة في ديربي العاصمة، أمام أتلتيكو مدريد، حيث خسر بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس الخميس.

وخلال هذا التقرير نستعرض موعد مباراة ريال مدريد، وألميريا، والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع.

ويرغب النادي الملكي، في مصالحة جماهيره، حينما يستضيف نادي ألميريا ضمن منافسات الدوري الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني بعد الخسارة أمام نادي أتلتيكو مدريد في دور الـ16 بمنافسات كأس الملك.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا 21-1-2024

ومن المقرر أن يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، مباراة ريال مدريد وألميريا، في تمام الساعة 05:15 بتوقيت مصر، 06:15 بتوقيت السعودية، مساء الأحد المقبل الموافق 21 يناير 2024.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألميريا 21-1-2024

تُذاع مباراة النادي الملكي، ونادي ألميريا، عبر قنوات “بي إن سبورتس”، وسيتولى الوصف التحليلي للمباراة المعلق الرياضي حسن العيدروس، كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق TOD.

التشكيل المتوقع لريال مدريد في مباراة ألميريا 21-1-2024

يسعى المدير الفني الإيطالي، كارلو أنشيلوتي إلى إراحة لاعبيه تجنبا للإرهاق بعد المواجهات القوية التي خاضها الفريق خلال الأسبوعين الماضيين/ والتي شملت نادي أتكليتكو مدريد، مرتين واحدة في كأس السوير الإسباني ومواجهة ثانية في دور الـ16 من منافسات كأس الملك، بالإضافة إلى مواجهة نادي برشلونة في كلاسيكو الأرض في نهائي كأس السوبر الذي حسم الريال.

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الملكي، مباراة ألميريا، بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: كيبا أريزابالاجا.

أما خط الدفاع فمن المتوقع أن يضم: فران جارسيا – ناتشو فيرنانديز – أنطونيو روديجر – داني كارباخال.

أما خط الوسط فمن المتوقع أن يضم: أوريليان تشواميني – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا.

فيما يقود الهجوم كلا من: براهيم دياز – فينيسيوس جونيور – خوسيلو.