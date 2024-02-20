ريال مدريد يهيمن وبرشلونة عاجز

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن الحد الأقصى للرواتب المسموح به لفرق الموسم 2023-2024، ما أظهر تبايناً واضحاً بين ريال مدريد، الذي يتمتع بقدرة مالية هائلة، وبرشلونة، الذي يعاني من صعوبات مالية كبيرة.

يتمتع ريال مدريد بأكبر سقف إنفاق للرواتب مقارنة بفرق لا ليغا بقييمة 786 مليون دولار (727 مليون يورو)، يليه جاره أتلتيكو مدريد بأقل من النصف تقريباً عند 328 مليون دولار (303 مليون يورو).

ويمنح هذا المبلغ ريال مدريد ميزة كبيرة في سوق الانتقالات المقبل، حيث يمكنه ضم لاعبين جدد برواتب كبيرة.

وبرز الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، كأحد أبرز الأهداف لريال مدريد، حيث يمكن للفريق تقديم عرض مالي مغر لمبابي، ما يجعله أقرب من أي وقت مضى للانتقال إلى سانتياغو برنابيو.

وفي المقابل، خُفض الحد الأقصى لرواتب برشلونة من 292 مليون دولار (270 مليون يورو) في أيلول/سبتمبر 2023 إلى 220.5 مليون دولار (204 مليون يورو) بعد انتهاء انتقالات شهر كانون الثاني/يناير الفائت.

ومن المتوقع ألّا تشهد تشكيلة برشلونة تغييرات جوهرية هذا الصيف حيث تزيد فاتورة رواتبها الحالية عن القيمة المسموح بها بمليون (من 432 إلى 400 مليون دولار)، مما يتطلب خفضًا للنفقات. بينما تتوافر لريال مدريد مرونة وهامش للمناورة المالية والقدرة على إبرام صفقات كبرى أبرزها مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي. إضافة إلى استقدامه للموهبة البرازيلية إندريك.

وقد تُلقي الأزمة المالية بظلالها على قدرة برشلونة على التنافس مع ريال مدريد على الألقاب المحلية والقارية على المدى القريب والمتوسط. مما يساهم في تفكك مبدأ الموازنة والتكافؤ الذي تسعى البطولات الرياضية لتحقيقه عادة.

تاريخيا يعد برشلونة أحد أنجح الفرق الإسبانية والأوروبية في جمع الكؤوس وربما تشهد حقبة انتقالية تخل بسمعته وتؤثر سلبياً على مشاركاته الخارجية.

ويأتي ألافيس في أسفل قائمة الرواتب بقيمة تصل لنحو 31.2 مليون يورو.

تأثير مصادر الدخل

يُحدد الحد الأقصى للرواتب لكل نادٍ وفقاً لمصادر الدخل من الإعلانات وحقوق البث وبيع التذاكر إلى غير ذلك، ويخصم منها نفقات النادي على المديونيات والمصاريف الإدارية الأخرى.