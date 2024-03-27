ريال مدريد يمدد عقد توني كروس حتى 2025

مدد نادي ريال مدريد لكرة القدم عقد لاعب خط الوسط الألماني توني كروس لمدة عام واحد، ليصبح ساريًا حتى عام 2025، وذلك وفقًا للصحافي الإيطالي المتخصص بأمورو الانتقالات فابريزيو رومانو.

وقال رومانو إن النادي الملكي توصل لاتفاق مع اللاعب لتوقيع عقد جديد مدته عام واحد، وبات الآن التوقيع وشيكاً ومجرد إجراء شكلي.

وبذلك، يؤجل كروس (34 عامًا) قرار الاعتزال أو الانتقال إلى نادٍ آخر، بعد مسيرة مميزة مع النادي الملكي امتدت لعشر سنوات، حقق خلالها العديد من الإنجازات، أهمها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب في الدوري الإسباني، و5 ألقاب في كأس العالم للأندية.

وجاء قرار تمديد العقد بعد مفاوضات إيجابية بين النادي واللاعب، حيث عبّر كروس عن سعادته بالاستمرار مع ريال مدريد، مؤكداً على رغبته في مواصلة مساهماته في تحقيق المزيد من الانتصارات.

يُعدّ كروس أحد أهم لاعبي خط الوسط في العالم، ويتميز بقدرته على التحكم في إيقاع اللعب ورؤيته الثاقبة وقدرته على التمرير بدقة.



وسيُشارك كروس مع منتخب بلاده في بطولة “يورو 2024” التي تستضيفها ألمانيا في الصيف المقبل.

?⚪️ EXCLUSIVE: Toni Kroos will stay and continue at Real Madrid as new one year deal until 2025 is set to be agreed!



Direct talks between Kroos and Real on contract and it’s now just a formality to sign, imminent.



Super season again for Kroos at Real and also with Germany now. pic.twitter.com/8DSMUToDs5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2024