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ريال مدريد يغري أنشيلوتي بعقد جديد

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لتمديد عقد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى نهاية موسم 2025، لقطع الطريق على انتقاله إلى منتخب البرازيل

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أنشيلوتي

ذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن نادي ريال مدريد متصدر الدوري المحلي لكرة القدم، يتحضر لتقديم عقد جديد للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي للاستمرار في منصبه، بعد انتشار أخبار عن تلقيه عرضاً مغرياً من الاتحاد البرازيلي للعبة من أجل تدريب المنتخب الأول في الاستحقاقات المقبلة.

وقالت صحيفة “اس” إن النادي الملكي سيقدم عرضه الجديد لأنشيلوتي عقب نهاية مسابقة كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها السعودية الشهر المقبل. وأشارت إلى أن العقد الجديد سينتهي في 30 حزيران/يونيو 2025.

وكانت عدة تقارير صحافية قد ربطت اسم أنشيلوتي بالمنتخب البرازيلي بعد التراجع الحاد في نتائجه لاسيما في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

وزعمت التقارير وقتها أن الاتحاد البرازيلي يريد “كارليتو” فور انتهاء الموسم الحالي، لكن المدرب الإيطالي صارحهم بأن ريال هو الأولوية بالنسبة له.

ورجحت الصحيفة أن يكون العقد الجديد هو امتداد للعقد الحالي وأنه سيكون بنفس البنود ومن دون زيادة في الراتب.

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