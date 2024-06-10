ريال مدريد يؤكد مشاركته في كأس العالم للأندية

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم رسميًا، يوم الإثنين، مشاركته في كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة العام المقبل، وذلك بعد تصريحات متضاربة من مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي حول مشاركة الفريق.

وأكد النادي الملكي في بيانه أنه لم يتم التشكيك في أي وقت من الأوقات في مشاركته في هذه البطولة الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشددًا على أنه لم يتم التشكيك في أي وقت في نيته المشاركة.

وكان أنشيلوتي قد أعرب في مقابلة صحفية عن تحفظاته بشأن مشاركة فريقه في البطولة الموسعة، مشيرًا إلى عدم تناسب الجوائز المالية مع قيمة النادي ومبارياته. إلا أنه تراجع لاحقًا عن تصريحاته، مؤكدًا رغبته في المشاركة في البطولة وتحقيق المزيد من الألقاب مع ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي، في مقابلة مع صحيفة “إل جورنالي” الإيطالية نشرت الإثنين في عيد ميلاده الخامس والستين: “عليه أن ينسى (الفيفا بشأن مشاركة ريال مدريد). اللاعبون والأندية لن يشاركوا في هذه البطولة. مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، وفيفا يريد أن يعطينا هذا المبلغ عن البطولة بأكملها. كلا”.

وتابع: “على غرارنا، سترفض أندية أخرى هذه الدعوة (للمشاركة)”.

يأتي هذا الإعلان في ظل جدل متصاعد حول الإرهاق الذي يعانيه لاعبو النخبة بسبب ازدحام المباريات، لا سيما مع التوجه لإقامة مونديال الأندية بمشاركة 32 فريقًا. وقد دعت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا والرابطة العالمية للدوريات والرابطة الدولية للاعبين (فيفبرو) إلى إعادة النظر في الجدول الزمني للبطولة الجديدة، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم الاستجابة.

وتزامنًا مع ذلك، يشهد الموسم المقبل توسعًا في برنامج مباريات كرة القدم، حيث سيزداد عدد المباريات في دور المجموعات لكل من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ويرتفع عدد الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية الثلاث. وتثير هذه التغييرات مخاوف بشأن تأثيرها على صحة اللاعبين وقدرتهم على تقديم أفضل أداء.

تؤكد مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 أهمية هذه البطولة بالنسبة للأندية الكبرى، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه كرة القدم الحديثة في تحقيق التوازن بين المصالح التجارية ورفاهية اللاعبين.