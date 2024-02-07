ريال مدريد يزداد تفاؤلاً بضم مبابي

يشعر ريال مدريد بتفاؤل متزايد بشأن إمكانية التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، وسط تقارير تفيد بأن اللاعب قد حسم موقفه بشأن مستقبله.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان الصيف المقبل، مما يسمح له بالتفاوض والتوقيع مع أي نادٍ يرغب في الانتقال إليه.

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد أكثر من مرة، خاصة في الصيف الماضي، لكن قائد منتخب فرنسا قرر البقاء مع نادي العاصمة الفرنسية.

ما هي مطالب مبابي المالية؟

راتب إجمالي قدره 50 مليون يورو سنويًا، وهو أكثر من ضعف الحد الأقصى للرواتب في ريال مدريد (15 مليون يورو).

مكافأة توقيع بقيمة 125 مليون يورو.

مكافآت خاصة مرتبطة بحقوق الصورة.

ما هو عرض بيريز؟

من المتوقع أن يقدم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عرضًا ماليًا أقل من العرض السابق.

لم يتم الكشف عن الراتب الذي ينوي بيريز عرضه على مبابي.

ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن مبابي قد يضطر إلى “التضحية” ببعض الأموال إذا أراد الانتقال إلى مدريد، وأن راتبه في “سانتياغو برنابيو” قد لا يتجاوز 26 مليون يورو سنويًا.

التحديات

قد تشكل المطالب المالية العالية لمبابي عقبة أمام إتمام الصفقة.

قد لا يكون ريال مدريد على استعداد لتلبية جميع مطالب اللاعب.