فادي طنّوس by فادي طنّوس

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دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يجرّد مانشستر سيتي من اللقب ليقابل بايرن

ضرب ريال مدريد موعداً مع بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد اقصائه مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

فادي طنّوس by فادي طنّوس

نجح ريال مدريد في قلب الطاولة على مانشستر سيتي، حامل لقب النسخة الماضية، وحجز مكانه في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بعد فوز مثير بركلات الترجيح 4-3، عقب تعادل الفريقين 1-1 في إياب نصف النهائي، على ملعب الاتحاد في مانشستر.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة الإسبانية مدريد انتهت بالتعادل 3-3.

بدأ اللقاء بهدف مبكر لريال مدريد بتسديدة من رودريغو ارتدت من حارس سيتي إيدرسون، قبل أن ينجح كيفن دي بروين في إدراك التعادل في الدقيقة 76.

شهدت المباراة ضغطًا هائلاً من سيتي في محاولة لحسم النتيجة، لكن تألق حارس ريال مدريد أندري لونين حال دون ذلك، ليحتكم اللقاء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الملكي.

تألق لونين بشكل لافت في ركلات الترجيح، حيث تصدى لركلتين حاسمتين من برناردو سيلفا وماتيو كوفاتشيتش، ليقود فريقه إلى الفوز ونهائي الحلم.

وسيواجه ريال مدريد في الدور نصف النهائي بايرن ميونيخ الألماني الذي تغلب على أرسنال الإنكليزيـ بهدف دون مقابل بعد انتهاء مباراة الذهاب 2-2.

وسجل يوزوا كيميتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 وكان كافيا لبلوغه دور الاربعة بعدما عاد بتعادل ثمين 2-2 ذهابا في لندن.

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها الفريق البافاري نصف النهائي منذ عام 2020 عندما توّج باللقب على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان فريق العاصمة الفرنسية بلغ الدور نفسه الثلاثاء بعد إقصاء برشلونة الإسباني بمجموع المباراتين 6-4 وسيقابل بوروسيا دورتموند الألماني الذي هزم أتلتيكو مدريد 5-4 في مجموع المواجهتين.

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