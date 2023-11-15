هل يعيد ريال مدريد شراء لاعبه السابق لتدريبه؟

في عام 2009، نجح ريال مدريد الإسباني في إقناع ليفربول الإنجليزي ببيع نجمه تشابي ألونسو ليعود اللاعب إلى عاصمة موطنه ويرتدي القميص الأبيض.

وقد يضطر ريال مدريد لشراء نفس اللاعب مرة أخرى في 2024 بعد اعتزاله، لكن هذه المرة لوظيفة أخرى، حيث ينتظره خليفة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويقدم المدرب الإسباني عروضا رائعة في الدوري الألماني مع فريق بايرليفركوزن ما جعله هدفا واضحا للكثير من الأندية الأوروبية الكبرى التي تبحث عن مدرب.

ووضع النادي الألماني شرطا جزائيا في عقد ألونسو بقيمة 18 مليون يورو، سيكون على ريال مدريد دفعها بالكامل إذا أراد تشابي بعد نهاية الموسم الجاري.

وغير ريال مدريد من سياسته المالية في المواسم الماضية وتوقف عن كونه النادي الذي يشتري أغلى لاعب في العالم في كل سوق انتقالات، بسبب الكلفة المالية الباهظة لتجديد ملعب سنتياغو برنابيو.

وقد يصبح الشرط الجزائي عائقا يمنع تشابي ألونسو من العودة إلى فريقه القديم لقيادته من مقعد المدير الفني، إلا إذا نجح المدرب في إنهاء علاقته مع ناديه الحالي بالتراضي.

رحلة في مدريد

كان ألونسو أبرز نجوم ليفربول في الفترة من 2004 وحتى 2009 ونجح في حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع العملاق الإنجليزي موسم 2004-2005 ليدخل تاريخ النادي.

وفي صفقة بلغت 30 مليون يورو انتقل ألونسو عام 2009 إلى الفريق الملكي في العاصمة الإسبانية ليظل هناك حتى عام 2014.

مسيرة ألونسو مع ريال مدريد كانت حافلة حيث نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى موسم 2013-2014.

وحصد ألونسو كل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد، وتوج بألقاب الدوري والكأس وكأس السوبر المحلي وكأس السوبر الأوروبي.