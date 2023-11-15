فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمآخر الأخباررياضة

هل يعيد ريال مدريد شراء لاعبه السابق لتدريبه؟

قد يضطر ريال مدريد لدفع 18 مليون يورو لشراء لاعبه السابق، ليخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي على مقعد الإدارة.

فريق التحرير by فريق التحرير
تشابي ألونسو

في عام 2009، نجح ريال مدريد الإسباني في إقناع ليفربول الإنجليزي ببيع نجمه تشابي ألونسو ليعود اللاعب إلى عاصمة موطنه ويرتدي القميص الأبيض.

وقد يضطر ريال مدريد لشراء نفس اللاعب مرة أخرى في 2024 بعد اعتزاله، لكن هذه المرة لوظيفة أخرى، حيث ينتظره خليفة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويقدم المدرب الإسباني عروضا رائعة في الدوري الألماني مع فريق بايرليفركوزن ما جعله هدفا واضحا للكثير من الأندية الأوروبية الكبرى التي تبحث عن مدرب.

ووضع النادي الألماني شرطا جزائيا في عقد ألونسو بقيمة 18 مليون يورو، سيكون على ريال مدريد دفعها بالكامل إذا أراد تشابي بعد نهاية الموسم الجاري.

وغير ريال مدريد من سياسته المالية في المواسم الماضية وتوقف عن كونه النادي الذي يشتري أغلى لاعب في العالم في كل سوق انتقالات، بسبب الكلفة المالية الباهظة لتجديد ملعب سنتياغو برنابيو.

وقد يصبح الشرط الجزائي عائقا يمنع تشابي ألونسو من العودة إلى فريقه القديم لقيادته من مقعد المدير الفني، إلا إذا نجح المدرب في إنهاء علاقته مع ناديه الحالي بالتراضي.

رحلة في مدريد

كان ألونسو أبرز نجوم ليفربول في الفترة من 2004 وحتى 2009 ونجح في حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع العملاق الإنجليزي موسم 2004-2005 ليدخل تاريخ النادي.

وفي صفقة بلغت 30 مليون يورو انتقل ألونسو عام 2009 إلى الفريق الملكي في العاصمة الإسبانية ليظل هناك حتى عام 2014.

مسيرة ألونسو مع ريال مدريد كانت حافلة حيث نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى موسم 2013-2014.

وحصد ألونسو كل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد، وتوج بألقاب الدوري والكأس وكأس السوبر المحلي وكأس السوبر الأوروبي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...