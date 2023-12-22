ريال مدريد ينهي عام 2023 في صدارة الدوري

أنهى ريال مدريد العام 2023 في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه الثمين والصعب بهدف دون مقابل على مضيفه ألافيس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل عن ضائع، مستفيداً من تعادل المتصدر السابق مفاجأة الموسم جيرونا مع ريال بتيس 1-1، ضمن المرحلة 18 من لا ليغا.

ولعب ريال مدريد بعشرة لاعبين معظم دقائق الشوط الثاني بعد طرد المدافع ناتشو في الدقيقة 54، لكن لوكاس فاسكيز عرف كيف يأتي بالفوز قبل اطلاق الحكم لصافرة النهاية، بعد ركلة ركنية نفذها الألماني توني كروس وصلت إلى فاسكيز الذي حولها برأسه إلى الشباك.

وعلى عكس الملكي ظل جيرونا متقدماً 1-0 حتى الدقيقة 88 من ركلة جزاء نفذها الأوكراني أرتيم دوفبيك، حينما أحرز بتيس التعادل الأرجنتيني جيرمان بيتزيلا.