ريال مدريد يحدد 60 مليون يورو للتخلي عن إبراهيم دياز

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن ريال مدريد حدد مبلغ 60 مليون يورو للتخلي عن خدمات لاعبه الدولي المغربي إبراهيم دياز في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويأتي هذا القرار في ظل توقعات بوصول الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي إندريك إلى الفريق، مما قد يُقلّل من فرص دياز في اللعب مع الفريق الأول.

كذلك ما قد قد يدفع دياز للرحيل عن ريال مدريد قيمة راتبه المنخفضة.

ويحتل دياز البالغ من العمر 24 عامًا المركز التاسع عشر في قائمة رواتب ريال مدريد، براتب سنوي يقدر بـ8 ملايين يورو، وهو ما قد يدفعه للبحث عن عرض أفضل في مكان آخر.

وكان دياز قد عاد إلى ريال مدريد في بداية الموسم الحالي بعد انتهاء فترة إعارته إلى ميلان الإيطالي. وشارك في 33 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات، خلال الموسم الجاري وسجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.