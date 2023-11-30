دعوى قضائية جماعية ضد رونالدو تطالبه بمليار دولار

وزعم مقدموا الدعوى القضائية أن ترويج رونالدو لشركة بينانس كان “خادعًا وغير قانوني وتسبب في خسارة مادية كبيرة لهم”.

وجاء في الدعوى المقدمة في محكمة أمريكية في فلوريدا أن الأدلة تكشف الآن احتيال بينانس التي تعرض وتبيع الأوراق المالية غير المسجلة، بمساعدة من بعض أغنى المنظمات والمشاهير المعروفين والأقوى في جميع أنحاء العالم مثل رونالدو.

وأطلق نجم النصر السعودي رونالدو مجموعة الرموز غير قابلة للاستبدال NFTs التابعة لمؤسسته CR7 الخاصة به مع بينانس في نوفمبر من العام الماضي، قبل كأس العالم 2022.

تضمنت NFTs – التي تراوحت أسعارها الأولية من ما يعادل حوالي 77 دولارًا إلى 10000 دولار – سبعة تماثيل متحركة تصور رونالدو من لحظات مميزة في حياته، من أهدافه الشهيرة إلى طفولته في البرتغال.

وتقول الدعوى إن الجهود الترويجية لشراكة رونالدو مع بينانس كانت “ناجحة بشكل لا يصدق” حيث زعمت أنها شهدت زيادة بنسبة 500٪ في عمليات البحث عبر الإنترنت باستخدام الكلمة الرئيسية بينانس بعد الإعلان عن NFTs الخاصة بنجم كرة القدم.

وتزعم الدعوى أن NFTs المتميزة من المجموعة قد نفدت في غضون الأسبوع الأول، ورفض ممثلو رونالدو التعليق يوم الخميس وكذلك رفضت شركة بينانس الرد، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

رفعت دعوى قضائية جماعية ضد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مطالبة بتعويضات لا تقل عن مليار دولار بسبب دوره في الترويج لبورصة “بينانس” الخاصة بالعملات المشفرة غير المسجلة.

وزعم مقدموا الدعوى القضائية أن ترويج رونالدو لشركة بينانس كان “خادعًا وغير قانوني وتسبب في خسارة مادية كبيرة لهم”.

وجاء في الدعوى المقدمة في محكمة أمريكية في فلوريدا أن الأدلة تكشف الآن احتيال بينانس التي تعرض وتبيع الأوراق المالية غير المسجلة، بمساعدة من بعض أغنى المنظمات والمشاهير المعروفين والأقوى في جميع أنحاء العالم مثل رونالدو.

وأطلق نجم النصر السعودي رونالدو مجموعة الرموز غير قابلة للاستبدال NFTs التابعة لمؤسسته CR7 الخاصة به مع بينانس في نوفمبر من العام الماضي، قبل كأس العالم 2022.

تضمنت NFTs – التي تراوحت أسعارها الأولية من ما يعادل حوالي 77 دولارًا إلى 10000 دولار – سبعة تماثيل متحركة تصور رونالدو من لحظات مميزة في حياته، من أهدافه الشهيرة إلى طفولته في البرتغال.

وتقول الدعوى إن الجهود الترويجية لشراكة رونالدو مع بينانس كانت “ناجحة بشكل لا يصدق” حيث زعمت أنها شهدت زيادة بنسبة 500٪ في عمليات البحث عبر الإنترنت باستخدام الكلمة الرئيسية بينانس بعد الإعلان عن NFTs الخاصة بنجم كرة القدم.

وتزعم الدعوى أن NFTs المتميزة من المجموعة قد نفدت في غضون الأسبوع الأول، ورفض ممثلو رونالدو التعليق يوم الخميس وكذلك رفضت شركة بينانس الرد، بحسب وكالة أسوشيتد برس.