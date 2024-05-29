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رونالدو يطلق رموز الطريق إلى السعودية على منصة بينانس

يمكن لمن يشتري الرموز غير القابلة للاستبدال النادرة جداً جداً من رحلة البرتغال مقابلة كريستيانو رونالدو شخصياً.

فريق التحرير by فريق التحرير

أطلق نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو ومنصة “بينانس” لتداول العملات المشفرة مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال تحمل اسم “إلى الأبد في جميع أنحاء العالم: الطريق إلى المملكة العربية السعودية”.

وتلخص المجموعة الجديدة من الرموز غير القابلة للاستبدال أهم مراحل مسيرة رونالدو الكروية، من بداياته المتواضعة في مدينة ماديرا البرتغالية إلى أن أصبح أيقونة رياضية عالمية.

وسيتم إطلاق مجموعة الرموز على دفعتين خلال الموسم الكروي القادم، على أن تُختتم بمزاد في حزيران / يونيو لمجموعة ثمينة ومحدودة من رموز نادرة.

تقدّم الرموز غير القابلة للاتسبدال مقتطفات من مسيرة رونالدو الكروية، من ماديرا ولشبونة في البرتغال، إلى مدينة مانشستر الإنجليزية حيث لعب مع مانشستر يونايتد، مروراً بالعاصمة الإسبانية مدريد حيث لعب مع نادي ريال مدريد، ومدينة تورينو الإيطالية حيث لعب مع نادي جوفنتوس، وصولاً إلى السعودية حيث يلعب مع نادي النصر حالياً. واعتبر رونالدو أنه بتحويل رحلته في عالم كرة القدم إلى “رموز غير قابلة للاستبدال يمكن لهذه اللحظات أن تُخلّد إلى الأبد”

وأضاف: “هنا في المملكة العربية السعودية، أعيش مرحلة جديدة ومشوقة للغاية في مسيرتي الكروية، حيث أصبح الدوري السعودي يحظى باهتمام عالمي لافت، وبات المشجعون أكثر انفتاحاً على هذه الحقبة الجديدة في عالم كرة القدم”.

وتم اطلاق الدفعة الأولى من الرموز اليوم، لتضم المواقع التالية: ماديرا ولشبونة ومانشستر. في حين سيتم إطلاق الدفعة الثانية في 6 يونيو، لتشمل: مدريد وتورينو والسعودية. ويبلغ سعر الرمز الواحد 35 دولاراً.

كما ستتوفر مجموعة ثمينة ومحدودة تضم 7 رموز غير قابلة للاستبدال نادرة جداً جداً (SSR) عبر مزاد على الإنترنت يومي 14 و18 يونيو.

ويمكن لمن يشتري الرموز غير القابلة للاستبدال النادرة جداً جداً من رحلة البرتغال مقابلة كريستيانو رونالدو شخصياً.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...