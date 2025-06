رونالدو يطلق رموز الطريق إلى السعودية على منصة بينانس

أطلق نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو ومنصة “بينانس” لتداول العملات المشفرة مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال تحمل اسم “إلى الأبد في جميع أنحاء العالم: الطريق إلى المملكة العربية السعودية”.

وتلخص المجموعة الجديدة من الرموز غير القابلة للاستبدال أهم مراحل مسيرة رونالدو الكروية، من بداياته المتواضعة في مدينة ماديرا البرتغالية إلى أن أصبح أيقونة رياضية عالمية.

وسيتم إطلاق مجموعة الرموز على دفعتين خلال الموسم الكروي القادم، على أن تُختتم بمزاد في حزيران / يونيو لمجموعة ثمينة ومحدودة من رموز نادرة.

تقدّم الرموز غير القابلة للاتسبدال مقتطفات من مسيرة رونالدو الكروية، من ماديرا ولشبونة في البرتغال، إلى مدينة مانشستر الإنجليزية حيث لعب مع مانشستر يونايتد، مروراً بالعاصمة الإسبانية مدريد حيث لعب مع نادي ريال مدريد، ومدينة تورينو الإيطالية حيث لعب مع نادي جوفنتوس، وصولاً إلى السعودية حيث يلعب مع نادي النصر حالياً. واعتبر رونالدو أنه بتحويل رحلته في عالم كرة القدم إلى “رموز غير قابلة للاستبدال يمكن لهذه اللحظات أن تُخلّد إلى الأبد”

Introducing my newest NFT collection which launches today on #Binance.



Forever Worldwide: The Road to Saudi Arabia celebrates my football journey, with artwork created by artists in Portugal, Manchester, Madrid, Turin and Saudi Arabia.

To find out more click here:… pic.twitter.com/84hWreGj3e