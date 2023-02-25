رونالدو يسجل هاتريك لنادي النصر في مرمى ضمك

فاز نادي النصر على مضيفه نادي ضمك بثلاثية نظيفة سجلها قائده كريستيانو رونالدو في إطار المرحلة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وجاءت أهداف هاتريك رونالدو في الشوط الأول، حيص سجل الهدف الأول عند الدقيقة 18 من ركلة جزاء ثم أضاف رونالدو هدفاً ثانياً في الدقيقة 23 أثر تمريرة من سلطان الغنام، ليختتم رونالدو الشوط الأول بهاتريك في الدقيقة 44 بتمريرة من أيمن يحيى.

The magician and his audience ? pic.twitter.com/5CkOL1paIC — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 25, 2023

وبلغت نسبة الاستحواذ لنادي النصر 62% مقابل 38% لنادي ضمك، وعدد تسديدات نادي النصر على المرمى 14 تسديدة مقابل 6 تسديدات لنادي ضمك، ودقة التمرير 89% لنادي النصر مقابل 85% لنادي ضمك.

ورفع رونالدو رصيده إلى 8 أهداف في الدوري السعودي منذ انضمامه إلى النصر مطلع العام، علماً أنه سجل أربعة أهداف “سوبر هاتريك” ضد الوحدة في وقت سابق من الشهر الحالي.

وجاء الشوط الأول جيداً من الناحية الفنية لاسيما من جانب النصر الذي تحصل على ركلة جزاء من أول هجمة، نفذها رونالدو ولعب الكرة قوية إلى يمين الحارس الجزائري مصطفى زغبة (18).

ومن هجمة منسقة أضاف النصر هدفه الثاني عندما تلقى رونالدو كرة بين ثلاثة مدافعين واجه على أثرها المرمى ولعبها قوية أرضية الى يمين زغبة (23).

ولاحت فرصة للنصر لإضافة هدف ثالث لكن كرة رونالدو اعتلت العارضة (29)، وتهيأت فرصة لضمك لتذليل الفارق، لكن رأسية إبراهيم النخلي مرت بجانب القائم (30).

وأنقذ زغبة مرماه من هدف محقق عندما تصدى لرأسية البرازيلي لويز غوستافو قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (37).

ومن هجمة خاطفة قادها عبدالرحمن الذي تجاوز أكثر من لاعب، عزز النصر تقدمه بهدف ثالث عندما هيأ أيمن يحيى الكرة لرونالدو الذي صوبها قوية إلى يمين زغبة (44).

وفي الشوط الثاني أضاع النصر هدفاً محققاً عندما وضع رونالدو زميله غريب في مواجهة المرمى، لكن الأخير لعبها في مكان الحارس الذي تصدى لها وأنهى خطورتها (53).

ولاحت فرصة أخرى للنصر عندما صوب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف كرة أرضية مرت بجانب القائم (59).

وكاد رونالدو يحرز “سوبر هاتريك” جديدة لولا ألغي هدفه لتواجده في موقع متسلل (67).

ومع مرور الوقت مال اللعب للهدوء وغابت الفرص الخطرة عن المرميين حتى انفرد رونالدو بالمرمى، لكنه تأخر في تسديدها ليبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (85)، قبل أن ترتطم كرة مشاريبوف الرأسية في العارضة وتعود لعبدالمجيد الصليهم الذي صوبها قوية لترتطم بالمدافع وتأخذ طريقها للركنية (89).

وحقق الباطن أول انتصار له في الدوري هذا الموسم، إثر فوزه على ضيفه الإتفاق 1-صفر، سجله الأوروغوياني رينسو لوبيز في الدقيقة (41) من زمن المباراة التي جرت على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.

وبهذا الفوز رفع الباطن رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأخير، فيما تراجع الإتفاق للمركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة .

وبقي نادي النصر في صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة من 18 مباراة ( 13 فوزاً، 4 تعادلات، خسارة واحدة) وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد، فيما تجمد رصيد فريق ضمك عند النقطة 22، في المركز 7، من 5 انتصارات و7 تعادلات، و 6 خسائر .