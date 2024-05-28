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رونالدو يحطم الأرقام القياسية ويسعى للتتويج بكأس الملك

يواصل كريستيانو رونالدو تحقيق إنجازات استثنائية في مسيرته الكروية، ويطمح إلى إضافة لقب كأس الملك السعودي إلى سجله الحافل.

فريق التحرير by فريق التحرير
رونالدو

في ختام مثير للدوري السعودي للمحترفين، نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل رقم قياسي جديد في مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات.

وسجل رونالدو هدفين في مباراة النصر ضد الاتحاد، ليرفع رصيده إلى 35 هدفًا في موسم واحد، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم عبد الرزاق حمدالله.

وعقب المباراة، أعرب رونالدو عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن الأرقام القياسية تلاحقه ولا يلاحقها هو.

وأشار إلى أهمية هذا الإنجاز في مسيرته الكروية، معربًا عن فخره بإنهاء الموسم بفوز فريقه.

وبهذا الفوز، ضمن النصر المركز الثاني في الدوري السعودي، بفارق 14 نقطة عن الهلال البطل. وبالرغم من عدم تحقيق لقب الدوري، إلا أن رونالدو نجح في حسم لقب هداف الدوري بفارق سبعة أهداف عن أقرب منافسيه.

وبالإضافة إلى إنجازه الفردي، أكد رونالدو على أهمية الفريق وأهدافه الجماعية، مشيرًا إلى المباراة النهائية المقبلة في كأس الملك ضد الهلال (كأس خادم الحرمين الشريفين)، وأعرب عن أمله في تحقيق الفوز وتحقيق أول لقب محلي له في السعودية.

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