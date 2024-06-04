رونالدو لمبابي: حان دوري للمشاهدة الآن

بعد الإعلان الرسمي عن انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، رحب أسطورة اللعبة البرتغالي كريستيانو رونالدو باللاعب الشاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك مبابي صورة له وهو طفل يرتدي سترة عليها شعار ريال مدريد، واقفًا إلى جانب رونالدو الذي كان نجم الفريق في ذلك الوقت، معلقًا عليها بأن “حلمه قد تحقق”.

ورد رونالدو على هذه الصورة بتعليق يعبر عن حماسه لرؤية مبابي يلعب في الفريق الملكيفريق ، حيث قال: “حان دوري للمشاهدة الآن. أنا متحمس لرؤيتك تشعل (سانتياغو) بيرنابيو”.

يذكر أن مبابي وقع عقدًا طويل الأمد مع ريال مدريد بعد مفاوضات طويلة وشاقة. وهو يعتبر أحد أبرز المواهب الشابة في عالم كرة القدم، وقد حقق العديد من الإنجازات مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.