رونالدو الهداف التاريخي لدوريات الدرجة الأولى

حقق نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو إنجازًا تاريخيًا جديدًا بتسجيله هدفًا يعتبره البعض الأفضل له مع النصر حتى الآن، ليتربع على عرش الهدافين التاريخيين في دوريات الدرجة الأولى لكرة القدم.

تألق الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات خلال موسمه الثاني في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل أهدافًا مذهلة أبرزت قدراته الاستثنائية.

قبل مباراة النصر يوم الجمعة على أرضه أمام الأخدود، كان رونالدو قد سجل 16 هدفًا في 17 مباراة، مما يعكس مستواه المذهل وتأثيره الكبير على أداء الفريق.

عاش النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد العديد من اللحظات الرائعة في مسيرته مع النصر، لكن هدفه الأخير قد يكون قد تجاوز التوقعات كلها.

افتتح سامي النجعي التسجيل للنصر بعد 13 دقيقة بهدف بدا أنه سيكون الهدف الوحيد في المباراة، إلا أن رونالدو كان له رأي آخر.

ففي الدقيقة 77 عمر المباراة، استحوذ رونالدو على الكرة بلمسة فنية عالية، وتقدم بها نحو المرمى. ومع اقترابه من منطقة الجزاء، أطلق تسديدة قوية ومتقنة سكنت الشباك معلنة عن هدف آخر للنصر.

بعد ثلاث دقائق فقط، تمكن رونالدو من تسجيل أحد أبرز أهداف الموسم، حيث استغل خطأ دفاعياً من حارس الأخدود باولو فيتور ليخطف الكرة، ويطلق تسديدة غريبة من مسافة حوالي 40 ياردة (حوالي 36 متراً)، انخفضت بشكل مدهش لتستقر في المرمى.

بفضل هذا الهدف، رفع رونالدو رصيده الإجمالي إلى 527 هدفًا في مسابقات دوري الدرجة الأولى، حيث فعل ذلك في الدوري السعودي للمحترفين والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري البرتغالي.

كما ارتفع إجمالي رصيده مع النصر إلى 32 هدفًا في 37 مباراة، حيث وصل إلى هذا الإنجاز في 11 شهرًا فقط في السعودية.

رونالدو أم بيليه؟

يتساءل البعض عن عدد الأهداف التي سجلها رونالدو في مسيرته، وإن كان قد تجاوز الداهية البرازيلي الراحل بيليه، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لا يملك سجلا رسميا لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ اللعبة، أو في الدوريات المختلفة.

وتقول تقارير صحفية إن بيليه ومواطنه روماريو سجل كل منهما 1000 هدف في مسيرته الكروية، لكن قال البعض

سجل بيليه البالغ عمره 80 عاما، ومواطنه روماريو أكثر من ألف هدف خلال اللعب لكن بعض المؤرخين قالوا إن الرقم ي تضمن مباريات في دوريات الهواة ومباريات غير رسمية ومباريات ودية.