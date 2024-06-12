رونالدو: البرتغال حب حياتي وكأس أوروبا حلم يتجدد

أعرب أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حبه العميق لمنتخب بلاده، واصفًا إياه بأنه “حب حياته”، وذلك على هامش الاستعدادات لانطلاق كأس أوروبا “يورو 2024”.

وعزز رونالدو، البالغ من العمر 39 عامًا، ثقته بقدراته بتسجيله هدفين في المباراة الودية التي فازت فيها البرتغال على إيرلندا 3-0، ليرفع رصيده القياسي من الأهداف الدولية إلى 130 هدفًا.

وعلى الرغم من تقدمه في العمر، أكد رونالدو أنه لا يزال يتمتع بالشغف والحماس للعب مع المنتخب الوطني، معتبراً كل مباراة بمثابة هدية وتجربة مميزة. معربًا عن أمله في أن يتمكن المنتخب من تحقيق حلم الفوز بكأس أوروبا مرة ثانية، معترفًا بأن ذلك يتطلب الكثير من العمل والتفاني.

وأشاد المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز بأداء رونالدو الاستثنائي، مؤكدًا أهميته للفريق. وعلى الرغم من عدم فوزه بأي لقب هذا العام، إلا أن رونالدو سجل 35 هدفًا مع نادي النصر السعودي في موسمه الأول الكامل، مما يدل على استمراره في تقديم أداء قوي ومؤثر.

وأكد رونالدو أنه في حالة بدنية ونفسية جيدة، وأنه مستعد تمامًا للمشاركة في كأس أوروبا ومساعدة فريقه على تحقيق أفضل النتائج. كما أعرب عن ثقته في قدرة الفريق على تحقيق إنجاز كبير في البطولة، مشددًا على أهمية العمل الجاد والتفكير الإيجابي.