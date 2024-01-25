فريق التحرير

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سيدة أعمال سعودية تشتري قميص رونالدو مقابل 125 ألف دولار

افتتح المزاد بقميص رونالدو، الذي يحمل توقيعه، وهو الوحيد الذي مثّل القطاع الرياضي في المزاد.

فريق التحرير

فازت سيدة أعمال سعودية في مزاد علني بقميص كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، مقابل 125 ألف دولار، يذهب ريعها إلى إحدى الجمعيات الخيرية في السعودية.

جرى المزاد الأربعاء، خلال حفل عشاء على هامش فعالية تمهيدا لسباق الدرعية للفورمولا إي، الذي سيقام يومي 26 و 27 يناير وسوف يتم توجيه حصيلة المزاد لإحدى الجمعيات الخيرية بالمملكة.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي في الدوري السعودي للمحترفين في يناير 2023.

السيدة السعودية ترفض الكشف عن هويتها

سيدة أعمال سعودية تشتري قميص رونالدو مقابل 125 ألف دولار

ورفضت السيدة السعودية التي تعمل في مجال تصميم الأزياء الكشف عن هويتها، لكنها تمكنت من الفوز بالقميص بعد تنافس دام أكثر من خمس دقائق، قبل أن يرسو المزاد عليها.

وافتتح المزاد بقميص أسطورة البرتغال، الذي يحمل توقيعه، وتلته لوحات ومقتنيات ثمينة، لكن قميص الدون الوحيد الذي مثّل القطاع الرياضي في المزاد، بحسب ما نشرت الصحف المحلية.

رونالدو أفضل لاعب في الشرق الأوسط

سيدة أعمال سعودية تشتري قميص رونالدو مقابل 125 ألف دولار

والجمعة الماضية، توج أسطورة البرتغال، كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، بـ 3 جوائز من غلوب سوكر، وهي جائزة أفضل لاعب بتصويت الجماهير، وأفضل لاعب في الشرق الأوسط، وجائزة هداف العالم في 2023.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...